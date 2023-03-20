В Пермском крае ЧВК «Вагнер» набирает сисадминов и электриков

Частной военной компании нужны системные администраторы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» требуются электрики, системные администраторы и операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Объявление о приеме не работу кандидатов на указанные специальности размещено в группе «Вакансии в ЧВК Вагнер» в соцсети «ВКонтакте». Представитель компании в Перми пояснил URA.RU, что набор также ведется и в Прикамье.

«Требуются специалисты с опытом и без: радиотелефонист, системный администратор, инженер, электрик. Операторы: радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, БПЛА. Также есть другие вакансии», — сказано в объявлении, опубликованном в соцсети.

В пермском отделении ЧВК «Вагнер» корреспонденту URA.RU подтвердили информацию. «Да, набор системных администратор, инженеров, электриков и других специалистов [в Пермском крае] ведется. Работать предстоит, в том числе, в „ЧВК Вагнер Центр“ (Санкт-Петербург — прим. URA.RU)», — сказал представитель компании, отметив, что набор сотрудников также ведется в Прикамье.

В декабре 2023 года указанная ЧВК пригласила пермских айтишиков принять участие в хакатоне, где главным призом был 1 млн рублей. Участникам предстояло разработать системы позиционирования беспилотников. В разное время частная военная компания «Вагнер» объявляла о наборе специалистов, имеющих как военные, так и гражданские специальности для работы в зоне проведения спецоперации