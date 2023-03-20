Военный эксперт Кнутов: Россия сорвет наступление ВСУ с помощью тактики

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Российская армия пытается занять более выгодные рубежи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тактика российской армии может сорвать крупное наступление ВСУ на луганском и запорожском направлениях. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Россия знает о планах Украины и успешно пытается их отсрочить и даже сорвать. Занятие войсками более выгодных рубежей — только первая часть этих усилий. Вторая — удары по складам. Это важный этап, который будет способствовать сдвигу сроков наступления. А может быть, и сорвет его», — цитирует Пятый канал Кнутова.

Он отметил, что недавно российская армия ударила по складу с горюче-смазочными материалами в Запорожской области. Без них не смогут поехать танки и БТР, также ВСУ не смогут подвезти снаряды и личный состав, высказался Кнутов. По его словам, глобальное наступление начнется примерно через две недели. ВСУ усиливают группировки на луганском и запорожском направлениях, сказал эксперт.

Власти Запорожской области отмечали, что ВСУ стянули 40 тысяч солдат на это направление и готовятся к возможному наступлению. Украинская армия собирается наступать в направлении Мелитополя и Бердянска, отмечал депутат Верховной рады Украины Роман Костенко. Российские военные ударили по складу с боеприпасами ВСУ на заводе «Укрэнергочермент» в районе Запорожья.

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Тактика российской армии может сорвать крупное наступление ВСУ на луганском и запорожском направлениях. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов. «Россия знает о планах Украины и успешно пытается их отсрочить и даже сорвать. Занятие войсками более выгодных рубежей — только первая часть этих усилий. Вторая — удары по складам. Это важный этап, который будет способствовать сдвигу сроков наступления. А может быть, и сорвет его», — цитирует Пятый канал Кнутова. Он отметил, что недавно российская армия ударила по складу с горюче-смазочными материалами в Запорожской области. Без них не смогут поехать танки и БТР, также ВСУ не смогут подвезти снаряды и личный состав, высказался Кнутов. По его словам, глобальное наступление начнется примерно через две недели. ВСУ усиливают группировки на луганском и запорожском направлениях, сказал эксперт. Власти Запорожской области отмечали, что ВСУ стянули 40 тысяч солдат на это направление и готовятся к возможному наступлению. Украинская армия собирается наступать в направлении Мелитополя и Бердянска, отмечал депутат Верховной рады Украины Роман Костенко. Российские военные ударили по складу с боеприпасами ВСУ на заводе «Укрэнергочермент» в районе Запорожья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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