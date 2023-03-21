Полковник назвал последний сложный рубеж России на Украине

Полковник Тимошенко: Славянск—Краматорск станет новым этапом для ВС РФ

22 марта 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Линия Славянск-Краматорск сильно укреплена ВСУ, напомнил Михаил Тимошенко Фото (архив): Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским войскам нужно будет преодолеть линию Славянск—Краматорск с очень сложным укреплением, чтобы выйти на Харьков и дальше, где нет тяжелой линии украинской обороны. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. «Понятно, почему мы наваливаемся так [на Бахмут]. Там есть линия Славянск—Краматорск, ее еще называли линией Маннергейма (комплекс оборонительных сооружений, созданный в 1920—1930 годы на финской части Карельского перешейка для сдерживания возможного удара со стороны СССР, — прим. URA.RU), где укрепления вообще налеплены одно на другое. Нашим противникам очень не хочется, чтобы мы ее взяли или хотя бы окружили, отсекли и так далее, потому что это выход на Харьков, с одной стороны. А с другой — эти освободившиеся войска пойдут на Украину, туда, где такой плотной застройки нет. Там не за что зацепиться обороняющимся», — объяснил Михаил Тимошенко. Полковник в отставке добавил, что в Авдеевке Россию ждет повторение Бахмута (Артемовск). «Это городская застройка [Бахмут]. Промзона Артемовского завода обработки металлов. Это уменьшенный вариант „Азовстали“. Как там вести бои, когда все бетонное кругом и на много метров под землю уходит? В Авдеевке тоже укрепление бетоном залито. Так что это такая эпопея, я вам скажу, будь здоров. Ведь восемь лет оформляли», — напомнил Тимошенко. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин завил, что российские бойцы взяли под контроль около 70% Бахмута. Наступление продолжится до полного освобождения города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российским войскам нужно будет преодолеть линию Славянск—Краматорск с очень сложным укреплением, чтобы выйти на Харьков и дальше, где нет тяжелой линии украинской обороны. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. «Понятно, почему мы наваливаемся так [на Бахмут]. Там есть линия Славянск—Краматорск, ее еще называли линией Маннергейма (комплекс оборонительных сооружений, созданный в 1920—1930 годы на финской части Карельского перешейка для сдерживания возможного удара со стороны СССР, — прим. URA.RU), где укрепления вообще налеплены одно на другое. Нашим противникам очень не хочется, чтобы мы ее взяли или хотя бы окружили, отсекли и так далее, потому что это выход на Харьков, с одной стороны. А с другой — эти освободившиеся войска пойдут на Украину, туда, где такой плотной застройки нет. Там не за что зацепиться обороняющимся», — объяснил Михаил Тимошенко. Полковник в отставке добавил, что в Авдеевке Россию ждет повторение Бахмута (Артемовск). «Это городская застройка [Бахмут]. Промзона Артемовского завода обработки металлов. Это уменьшенный вариант „Азовстали“. Как там вести бои, когда все бетонное кругом и на много метров под землю уходит? В Авдеевке тоже укрепление бетоном залито. Так что это такая эпопея, я вам скажу, будь здоров. Ведь восемь лет оформляли», — напомнил Тимошенко. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин завил, что российские бойцы взяли под контроль около 70% Бахмута. Наступление продолжится до полного освобождения города.