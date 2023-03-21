В Курске школьники доложили на учителя за дискредитацию армии России

21 марта 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

В курской школе учитель негативно высказался о действиях ВС РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курске ученик одной из школ записал на диктофон негативные высказывания учителя о действиях российской армии. После этого отец школьника передал запись в правоохранительные органы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. «По версии органов полиции, 49-летний житель г. Курска 06.04.2022 в ходе урока обществознания в одной из школ Курского района, учителем которой он являлся, допустил в присутствии учеников 10 класса отрицательные высказывания о деятельности Вооруженных Сил РФ в ходе специальной военной операции на территории Украины, что зафиксировал один из учеников на диктофон личного мобильного телефона», — сообщает пресс-служба в своем telegram-канале. Позже отец школьника передал запись в правоохранительные органы. Дело о совершении публичных действий, направленных на дискредитацию ВС РФ уже поступили в районный суд города. Уточняется, что обвиняемый уже не работает учителем в курской школе. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об ужесточении наказания за дискредитацию участников специальной военной операции на Украине. Теперь максимальный срок тюремного заключения составляет 15 лет. Также сообщалось, что президент России Владимир Путин ввел по этой же статье штраф до 500 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курске ученик одной из школ записал на диктофон негативные высказывания учителя о действиях российской армии. После этого отец школьника передал запись в правоохранительные органы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. «По версии органов полиции, 49-летний житель г. Курска 06.04.2022 в ходе урока обществознания в одной из школ Курского района, учителем которой он являлся, допустил в присутствии учеников 10 класса отрицательные высказывания о деятельности Вооруженных Сил РФ в ходе специальной военной операции на территории Украины, что зафиксировал один из учеников на диктофон личного мобильного телефона», — сообщает пресс-служба в своем telegram-канале. Позже отец школьника передал запись в правоохранительные органы. Дело о совершении публичных действий, направленных на дискредитацию ВС РФ уже поступили в районный суд города. Уточняется, что обвиняемый уже не работает учителем в курской школе. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об ужесточении наказания за дискредитацию участников специальной военной операции на Украине. Теперь максимальный срок тюремного заключения составляет 15 лет. Также сообщалось, что президент России Владимир Путин ввел по этой же статье штраф до 500 тысяч рублей.