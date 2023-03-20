20 марта 2023

Пермский миллиардер рассказал о планах по открытию элитного ресторана

Пермский бизнесмен Александр Репин планирует сдать в аренду под ресторан здание музея PERMM
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ресторана
Ресторан может открыться после переезда музея в другое здание (архивное фото) Фото:

Пермский миллиардер и владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин рассматривает возможность открытия нового заведения общепита в здании на Бульваре Гагарина, 24, которое арендует музей современного искусства PERMM. Как сообщил URA.RU Репин, после переезда экспозиции в другое место освободившиеся площади могут быть использованы для размещения элитного ресторана.

«Один из вариантов — самый фешенебельный и крупный ресторан Перми, многозальный, который не должен уступать ни одному ресторану. Место для этого ведь шикарное, удобно подъезжать, площадь Дружбы знает каждый в городе. Ресторанный бизнес будет не моим, мое только помещение, но это будет ресторан самого высокого уровня», — рассказал корреспонденту URA.RU Александр Репин.

Он добавил, что на трех этажах здания можно разместить ресторанные залы, а цокольный этаж выделить под кухню. Кроме того, преимуществом является крыша здания, которую также можно использовать для ресторанных нужд. Еще один вариант, который рассматривает бизнесмен — продажа или сдача помещений в аренду под частную платную клинику.

Музей PERMM арендует здание принадлежащего Александру Репину бывшего ТЦ «Сатурн-Р» на Бульваре Гагарина с 2014 года. В конце 2022 года договор аренды был продлен, при этом увеличилась цена. В 2023 году пермские власти планируют перевезти музей в новое здание в центре города. Переезд должен начаться в апреле и завершиться осенью.

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Пермский миллиардер и владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин рассматривает возможность открытия нового заведения общепита в здании на Бульваре Гагарина, 24, которое арендует музей современного искусства PERMM. Как сообщил URA.RU Репин, после переезда экспозиции в другое место освободившиеся площади могут быть использованы для размещения элитного ресторана. «Один из вариантов — самый фешенебельный и крупный ресторан Перми, многозальный, который не должен уступать ни одному ресторану. Место для этого ведь шикарное, удобно подъезжать, площадь Дружбы знает каждый в городе. Ресторанный бизнес будет не моим, мое только помещение, но это будет ресторан самого высокого уровня», — рассказал корреспонденту URA.RU Александр Репин. Он добавил, что на трех этажах здания можно разместить ресторанные залы, а цокольный этаж выделить под кухню. Кроме того, преимуществом является крыша здания, которую также можно использовать для ресторанных нужд. Еще один вариант, который рассматривает бизнесмен — продажа или сдача помещений в аренду под частную платную клинику. Музей PERMM арендует здание принадлежащего Александру Репину бывшего ТЦ «Сатурн-Р» на Бульваре Гагарина с 2014 года. В конце 2022 года договор аренды был продлен, при этом увеличилась цена. В 2023 году пермские власти планируют перевезти музей в новое здание в центре города. Переезд должен начаться в апреле и завершиться осенью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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