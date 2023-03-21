Путин и Си Цзиньпин договорились укрепить координацию на мировой арене

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Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин принял Си Цзиньпина в Кремле Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Кремле договорились укрепить координацию двух стран на мировой арене. Об этом рассказал Путин после обсуждения с СИ обстановки в мире.

«Обстоятельно обсудили весь комплекс международной повестки дня. Проведен содержательный и откровенный обмен мнениями о перспективах развития российско-китайских связей и укрепления координации на мировой арене», — сказал Путин по итогам встречи с Си. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».

Си Цзиньпин пробудет в России с 20 по 22 марта. Во вторник у китайского лидера состоялся второй день переговоров с Путиным. Президент России согласился обсудить план Китая по мирному урегулированию ситуации на Украине, передает «Ридус». Также Цзиньпин посетил правительство РФ и поговорил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает ОТР.

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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Кремле договорились укрепить координацию двух стран на мировой арене. Об этом рассказал Путин после обсуждения с СИ обстановки в мире. «Обстоятельно обсудили весь комплекс международной повестки дня. Проведен содержательный и откровенный обмен мнениями о перспективах развития российско-китайских связей и укрепления координации на мировой арене», — сказал Путин по итогам встречи с Си. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Си Цзиньпин пробудет в России с 20 по 22 марта. Во вторник у китайского лидера состоялся второй день переговоров с Путиным. Президент России согласился обсудить план Китая по мирному урегулированию ситуации на Украине, передает «Ридус». Также Цзиньпин посетил правительство РФ и поговорил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает ОТР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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