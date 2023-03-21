Путин и Си Цзиньпин договорились укрепить координацию на мировой арене

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Кремле договорились укрепить координацию двух стран на мировой арене. Об этом рассказал Путин после обсуждения с СИ обстановки в мире.
«Обстоятельно обсудили весь комплекс международной повестки дня. Проведен содержательный и откровенный обмен мнениями о перспективах развития российско-китайских связей и укрепления координации на мировой арене», — сказал Путин по итогам встречи с Си. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».
Си Цзиньпин пробудет в России с 20 по 22 марта. Во вторник у китайского лидера состоялся второй день переговоров с Путиным. Президент России согласился обсудить план Китая по мирному урегулированию ситуации на Украине, передает «Ридус». Также Цзиньпин посетил правительство РФ и поговорил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает ОТР.
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