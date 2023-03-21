Мэр Екатеринбурга ищет подход к новому шефу УФСБ

Алексей Орлов сотрудничал и с прежним начальником Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выстраивает отношения с новым главой свердловского УФСБ Игорем Николаевым. По данным URA.RU, поначалу Орлов докладывал Николаеву в его кабинете, а потом они якобы стали встречаться и в неформальной обстановке.

«Слышал про одну из баз отдыха», — поделился источник. Представители УФСБ и мэрии от комментариев воздержались.

Николаев работает в Екатеринбурге с июля 2022-го. До этого он возглавлял УФСБ по Тюменской области — региону, родному для многих руководителей Свердловской области (включая Орлова и губернатора Евгения Куйвашева). С предшественником Николаева — Алексеем Зиновьевым, которого перевели в Москву, — мэр сотрудничал похожим образом. Показательным было появление Зиновьева на приеме мэра в Teatro Veneziano через несколько часов после того, как стало известно о его скором отъезде в столицу.