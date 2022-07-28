Евгений Куйвашев встретился с новым главой управления ФСБ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев впервые встретился с новым начальником регионального управления ФСБ Игорем Николаевым, которого утром 29 июля представили коллективу. Как сообщили URA.RU в областном департаменте информполитики, руководители обсудили предстоящую совместную работу.

«Евгений Куйвашев поздравил Игоря Николаева с назначением на пост начальника ФСБ России по Свердловской области. В ходе рабочей встречи обсудили вопросы взаимодействия региона и ведомства», — рассказали в департаменте. О том, что новый шеф объезжает свердловских VIP-чиновников, URA.RU сообщало ранее днем.

В департаменте отметили, что Николаева губернатору представил замглавы ФСБ России — начальник управления кадров службы организационно-кадровой работы генерал-лейтенант Александр Котов. Отдельно Куйвашев поблагодарил за работу прежнего шефа УФСБ Алексея Зиновьева, которому прочат повышение в Москве.

Зиновьев возглавлял свердловское управление с 2019 года. В отличие от своего предшественника, генерал-лейтенанта Александра Вяткина, недавно вышедшего на пенсию, Зиновьев смог выстроить добрые отношения с областным истеблишментом. Сумеет ли добиться этого Николаев, пока остается загадкой для местных силовиков.

О смене начальника регионального УФСБ стало известно в начале июля. Николаев до перевода в Екатеринбург возглавлял управление по Тюменской области. Обсуждалось, что таким образом генерал-майора отмечают за успехи на службе.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области