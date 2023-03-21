Си Цзиньпин выступил за мирное решение украинского кризиса

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Си Цзиньпин заявил об активном содействии в решении украинского конфликта Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Китай активно содействует мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Китай опубликовал позицию по дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Мы неуклонно руководствуемся принципами ООН. Придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, которая основывается на беспристрастности и правде. Мы активно содействуем примирению и восстановлению переговоров», — сказал Си Цзиньпин.

Ранее стало известно, что китайский лидер прибыл в Москву с государственным визитом. В этот день прошла закрытая встреча с Путиным. На следующий день главы двух держав вновь встретились. Во время переговоров были подписаны соглашения о сотрудничестве. По итогам встречи российский лидер заявил, что эти договоренности поспособствуют процветанию двух государств.

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Китай активно содействует мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Китай опубликовал позицию по дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Мы неуклонно руководствуемся принципами ООН. Придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, которая основывается на беспристрастности и правде. Мы активно содействуем примирению и восстановлению переговоров», — сказал Си Цзиньпин. Ранее стало известно, что китайский лидер прибыл в Москву с государственным визитом. В этот день прошла закрытая встреча с Путиным. На следующий день главы двух держав вновь встретились. Во время переговоров были подписаны соглашения о сотрудничестве. По итогам встречи российский лидер заявил, что эти договоренности поспособствуют процветанию двух государств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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