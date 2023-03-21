Си Цзиньпин выступил за мирное решение украинского кризиса 21 марта 2023 в 21:06 Размер текста - 17 + Си Цзиньпин заявил об активном содействии в решении украинского конфликта Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Китай активно содействует мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Китай опубликовал позицию по дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Мы неуклонно руководствуемся принципами ООН. Придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, которая основывается на беспристрастности и правде. Мы активно содействуем примирению и восстановлению переговоров», — сказал Си Цзиньпин. Ранее стало известно, что китайский лидер прибыл в Москву с государственным визитом. В этот день прошла закрытая встреча с Путиным. На следующий день главы двух держав вновь встретились. Во время переговоров были подписаны соглашения о сотрудничестве. По итогам встречи российский лидер заявил, что эти договоренности поспособствуют процветанию двух государств. Китай активно содействует мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Китай опубликовал позицию по дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Мы неуклонно руководствуемся принципами ООН. Придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, которая основывается на беспристрастности и правде. Мы активно содействуем примирению и восстановлению переговоров», — сказал Си Цзиньпин. Ранее стало известно, что китайский лидер прибыл в Москву с государственным визитом. В этот день прошла закрытая встреча с Путиным. На следующий день главы двух держав вновь встретились. Во время переговоров были подписаны соглашения о сотрудничестве. По итогам встречи российский лидер заявил, что эти договоренности поспособствуют процветанию двух государств. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям