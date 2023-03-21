Си Цзиньпин выступил за мирное решение украинского кризиса

Китай активно содействует мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Китай опубликовал позицию по дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Мы неуклонно руководствуемся принципами ООН. Придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, которая основывается на беспристрастности и правде. Мы активно содействуем примирению и восстановлению переговоров», — сказал Си Цзиньпин.
Ранее стало известно, что китайский лидер прибыл в Москву с государственным визитом. В этот день прошла закрытая встреча с Путиным. На следующий день главы двух держав вновь встретились. Во время переговоров были подписаны соглашения о сотрудничестве. По итогам встречи российский лидер заявил, что эти договоренности поспособствуют процветанию двух государств.
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