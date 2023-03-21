Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая влияют на будущее всего мира

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Си Цзиньпин заявил о влиянии сотрудничества РФ и КНР на новый миропорядок Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Связи России и Китая вышли за рамки двусторонних отношений и имеют важное значение для современного мирового порядка. Такое заявление сделал глава КНР Си Цзиньпин по завершении переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы с президентом Путиным вместе подытожили результаты развития двусторонних отношений за последние 10 лет и сошлись во мнении, что китайско-российские связи далеко вышли за рамки двусторонних отношений, и имеют жизненно важное значение для современного миропорядка и судьбы человечества», — заявил Си Цзиньпин. Его выступление транслировалось на телеканале «Россия 24».

Ранее между Путиным и Си прошли переговоры в Кремле. Во время встречи двух глав государств были подписаны два соглашения, направленных на экономическое сотрудничество, а также на углубление партнерства двух стран. Кроме того, в ходе беседы российский лидер сообщил о согласовании практически всех параметров договоренности о газопроводе «Сила Сибири — 2».

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Связи России и Китая вышли за рамки двусторонних отношений и имеют важное значение для современного мирового порядка. Такое заявление сделал глава КНР Си Цзиньпин по завершении переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. «Мы с президентом Путиным вместе подытожили результаты развития двусторонних отношений за последние 10 лет и сошлись во мнении, что китайско-российские связи далеко вышли за рамки двусторонних отношений, и имеют жизненно важное значение для современного миропорядка и судьбы человечества», — заявил Си Цзиньпин. Его выступление транслировалось на телеканале «Россия 24». Ранее между Путиным и Си прошли переговоры в Кремле. Во время встречи двух глав государств были подписаны два соглашения, направленных на экономическое сотрудничество, а также на углубление партнерства двух стран. Кроме того, в ходе беседы российский лидер сообщил о согласовании практически всех параметров договоренности о газопроводе «Сила Сибири — 2».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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