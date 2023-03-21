Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая влияют на будущее всего мира

Связи России и Китая вышли за рамки двусторонних отношений и имеют важное значение для современного мирового порядка. Такое заявление сделал глава КНР Си Цзиньпин по завершении переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
«Мы с президентом Путиным вместе подытожили результаты развития двусторонних отношений за последние 10 лет и сошлись во мнении, что китайско-российские связи далеко вышли за рамки двусторонних отношений, и имеют жизненно важное значение для современного миропорядка и судьбы человечества», — заявил Си Цзиньпин. Его выступление транслировалось на телеканале «Россия 24».
Ранее между Путиным и Си прошли переговоры в Кремле. Во время встречи двух глав государств были подписаны два соглашения, направленных на экономическое сотрудничество, а также на углубление партнерства двух стран. Кроме того, в ходе беседы российский лидер сообщил о согласовании практически всех параметров договоренности о газопроводе «Сила Сибири — 2».
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