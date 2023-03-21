Путин сообщил о согласовании почти всех параметров газопровода «Сила Сибири — 2»

21 марта 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что практически все параметры о договоренности по «Силе Сибири» согласованы Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Практически все параметры договоренности о новом газопроводе, проходящем из России в Китай, «Сила Сибири — 2» согласованы. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин во время переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. «Только что мы обсуждали хороший проект. Это новый газопровод „Сила Сибири — 2“ через Монголию. Практически все параметры этих договоренностей согласованы», — сказал Владимир Путин. Президент России отметил, что это 50 миллиардов кубических метров газа, поставленных российской стороной в Китайскую Народную Республику. Трансляция беседы глав государств велась на телеканале «Россия 24». Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта с государственным визитом. Самолет китайского лидера приземлился в столичном аэропорте Внуково. Позже состоялась закрытая встреча с президентом Путиным, которая продлилась четыре часа. Во вторник 21 марта начались вторые переговоры двух лидеров. В ходе встречи стало известно, что Россия и Китай подпишут договор о сотрудничестве до 2030 года.

Практически все параметры договоренности о новом газопроводе, проходящем из России в Китай, «Сила Сибири — 2» согласованы. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин во время переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. «Только что мы обсуждали хороший проект. Это новый газопровод „Сила Сибири — 2“ через Монголию. Практически все параметры этих договоренностей согласованы», — сказал Владимир Путин. Президент России отметил, что это 50 миллиардов кубических метров газа, поставленных российской стороной в Китайскую Народную Республику. Трансляция беседы глав государств велась на телеканале «Россия 24». Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта с государственным визитом. Самолет китайского лидера приземлился в столичном аэропорте Внуково. Позже состоялась закрытая встреча с президентом Путиным, которая продлилась четыре часа. Во вторник 21 марта начались вторые переговоры двух лидеров. В ходе встречи стало известно, что Россия и Китай подпишут договор о сотрудничестве до 2030 года.