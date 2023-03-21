Японский премьер раскрыл результаты встречи с Зеленским

Япония выделит 30 млн долларов на поставку Украине нелетального снаряжения. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев.
«Япония одобрила выделение 30 млн долларов на поставку Украине нелетального снаряжения», — передает слова Кисиды агентство Kyodo. Кисида прибыл в Киев 21 марта и это его первый визит на Украину с начала спецоперации РФ. Премьер-министр Японии стал последним из лидеров G7, совершившим такую поездку.
Его визит в Киев не анонсировался, так как готовился с соблюдением мер информационной безопасности. Кисиду сопровождают секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба и сотрудники МИД.
Японский телеканал NHK сообщал, что первоначально в планах у премьера значилось возвращение в Японию после визита в Индию, но вскоре стало известно, что Кисида направляется на Украину для встречи с Зеленским. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отреагировал на визит Кисиды на Украину. Он выразил надежду на то, что Япония будет способствовать политическому урегулированию украинского кризиса. Также Вэньбинь отметил, что международное сообщество будет твердо придерживаться правильного направления по стимулированию переговоров между Россией и Украиной.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Япония выделит 30 млн долларов на поставку Украине нелетального снаряжения. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев. «Япония одобрила выделение 30 млн долларов на поставку Украине нелетального снаряжения», — передает слова Кисиды агентство Kyodo. Кисида прибыл в Киев 21 марта и это его первый визит на Украину с начала спецоперации РФ. Премьер-министр Японии стал последним из лидеров G7, совершившим такую поездку. Его визит в Киев не анонсировался, так как готовился с соблюдением мер информационной безопасности. Кисиду сопровождают секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба и сотрудники МИД. Японский телеканал NHK сообщал, что первоначально в планах у премьера значилось возвращение в Японию после визита в Индию, но вскоре стало известно, что Кисида направляется на Украину для встречи с Зеленским. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отреагировал на визит Кисиды на Украину. Он выразил надежду на то, что Япония будет способствовать политическому урегулированию украинского кризиса. Также Вэньбинь отметил, что международное сообщество будет твердо придерживаться правильного направления по стимулированию переговоров между Россией и Украиной.