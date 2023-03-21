Японский премьер раскрыл результаты встречи с Зеленским

Премьер Японии одобрил оплату нелетального снаряжения для ВСУ

22 марта 2023 в 00:58 Размер текста - 17 +

Япония выделит 30 млн долларов на поставку Украине нелетального снаряжения, заявил Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Япония выделит 30 млн долларов на поставку Украине нелетального снаряжения. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев. «Япония одобрила выделение 30 млн долларов на поставку Украине нелетального снаряжения», — передает слова Кисиды агентство Kyodo. Кисида прибыл в Киев 21 марта и это его первый визит на Украину с начала спецоперации РФ. Премьер-министр Японии стал последним из лидеров G7, совершившим такую поездку. Его визит в Киев не анонсировался, так как готовился с соблюдением мер информационной безопасности. Кисиду сопровождают секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба и сотрудники МИД. Японский телеканал NHK сообщал, что первоначально в планах у премьера значилось возвращение в Японию после визита в Индию, но вскоре стало известно, что Кисида направляется на Украину для встречи с Зеленским. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отреагировал на визит Кисиды на Украину. Он выразил надежду на то, что Япония будет способствовать политическому урегулированию украинского кризиса. Также Вэньбинь отметил, что международное сообщество будет твердо придерживаться правильного направления по стимулированию переговоров между Россией и Украиной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Япония выделит 30 млн долларов на поставку Украине нелетального снаряжения. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев. «Япония одобрила выделение 30 млн долларов на поставку Украине нелетального снаряжения», — передает слова Кисиды агентство Kyodo. Кисида прибыл в Киев 21 марта и это его первый визит на Украину с начала спецоперации РФ. Премьер-министр Японии стал последним из лидеров G7, совершившим такую поездку. Его визит в Киев не анонсировался, так как готовился с соблюдением мер информационной безопасности. Кисиду сопровождают секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба и сотрудники МИД. Японский телеканал NHK сообщал, что первоначально в планах у премьера значилось возвращение в Японию после визита в Индию, но вскоре стало известно, что Кисида направляется на Украину для встречи с Зеленским. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отреагировал на визит Кисиды на Украину. Он выразил надежду на то, что Япония будет способствовать политическому урегулированию украинского кризиса. Также Вэньбинь отметил, что международное сообщество будет твердо придерживаться правильного направления по стимулированию переговоров между Россией и Украиной.