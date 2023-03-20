20 марта 2023

NHK: премьер Японии последним из G7 встретится с Зеленским

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Фумио Кисида единственный из лидеров G7 не проводил встречу с Владимиром Зеленским лично, сообщает NHK Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который является последним из лидеров стран G7, кто еще не проводил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, вскоре после визита в Индию отправился на Украину. Там он проведет переговоры с Зеленским. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

«Кисида в настоящее время направляется на Украину, где во вторник может состояться его встреча с Зеленским», — передает телеканал. Отмечается, что первоначально в планах у премьера значилось возвращение в Японию после визита в Индию, но вскоре стало известно, что Кисида направляется на Украину для встречи с Зеленским. Фумио Кисида на данный момент является единственным лидером из стран G7, который еще не встречался с украинским президентом лично, подчеркнули в материале.

Ранее бывший премьер-министр Японии Есиро Мори выразил сомнение в продолжении оказания помощи Украине из-за скепсиса по поводу шансов украинской армии одержать победу над Россией на поле боя. Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил поддержку японским властям в притязаниях на Курильские острова, принадлежащих России, передает «Царьград». Также сообщается, что Япония раздумывает над приглашением украинского президента на предстоящий саммит «большой семерки», который пройдет в Хиросиме, сообщает телеканал 360.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который является последним из лидеров стран G7, кто еще не проводил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, вскоре после визита в Индию отправился на Украину. Там он проведет переговоры с Зеленским. Об этом сообщает японский телеканал NHK. «Кисида в настоящее время направляется на Украину, где во вторник может состояться его встреча с Зеленским», — передает телеканал. Отмечается, что первоначально в планах у премьера значилось возвращение в Японию после визита в Индию, но вскоре стало известно, что Кисида направляется на Украину для встречи с Зеленским. Фумио Кисида на данный момент является единственным лидером из стран G7, который еще не встречался с украинским президентом лично, подчеркнули в материале. Ранее бывший премьер-министр Японии Есиро Мори выразил сомнение в продолжении оказания помощи Украине из-за скепсиса по поводу шансов украинской армии одержать победу над Россией на поле боя. Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил поддержку японским властям в притязаниях на Курильские острова, принадлежащих России, передает «Царьград». Также сообщается, что Япония раздумывает над приглашением украинского президента на предстоящий саммит «большой семерки», который пройдет в Хиросиме, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...