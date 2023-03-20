NHK: премьер Японии последним из G7 встретится с Зеленским

21 марта 2023 в 08:27 Размер текста - 17 +

Фумио Кисида единственный из лидеров G7 не проводил встречу с Владимиром Зеленским лично, сообщает NHK Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который является последним из лидеров стран G7, кто еще не проводил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, вскоре после визита в Индию отправился на Украину. Там он проведет переговоры с Зеленским. Об этом сообщает японский телеканал NHK. «Кисида в настоящее время направляется на Украину, где во вторник может состояться его встреча с Зеленским», — передает телеканал . Отмечается, что первоначально в планах у премьера значилось возвращение в Японию после визита в Индию, но вскоре стало известно, что Кисида направляется на Украину для встречи с Зеленским. Фумио Кисида на данный момент является единственным лидером из стран G7, который еще не встречался с украинским президентом лично, подчеркнули в материале. Ранее бывший премьер-министр Японии Есиро Мори выразил сомнение в продолжении оказания помощи Украине из-за скепсиса по поводу шансов украинской армии одержать победу над Россией на поле боя. Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил поддержку японским властям в притязаниях на Курильские острова, принадлежащих России, передает «Царьград». Также сообщается, что Япония раздумывает над приглашением украинского президента на предстоящий саммит «большой семерки», который пройдет в Хиросиме, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который является последним из лидеров стран G7, кто еще не проводил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, вскоре после визита в Индию отправился на Украину. Там он проведет переговоры с Зеленским. Об этом сообщает японский телеканал NHK. «Кисида в настоящее время направляется на Украину, где во вторник может состояться его встреча с Зеленским», — передает телеканал. Отмечается, что первоначально в планах у премьера значилось возвращение в Японию после визита в Индию, но вскоре стало известно, что Кисида направляется на Украину для встречи с Зеленским. Фумио Кисида на данный момент является единственным лидером из стран G7, который еще не встречался с украинским президентом лично, подчеркнули в материале. Ранее бывший премьер-министр Японии Есиро Мори выразил сомнение в продолжении оказания помощи Украине из-за скепсиса по поводу шансов украинской армии одержать победу над Россией на поле боя. Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил поддержку японским властям в притязаниях на Курильские острова, принадлежащих России, передает «Царьград». Также сообщается, что Япония раздумывает над приглашением украинского президента на предстоящий саммит «большой семерки», который пройдет в Хиросиме, сообщает телеканал 360.