21 марта 2023

Украина и Япония объявили о выходе их отношений на уровень глобального партнерства

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Ранее МИД Японии анонсировал встречу Кисиды с Владимиром Зеленским Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина и Япония выводят отношения на уровень глобального партнерства. Об этом стало известно из совместного заявления по итогам переговоров премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента Украины Владимира Зеленского.

«Признавая огромный потенциал двустороннего сотрудничества между Японией и Украиной, лидеры решили вывести отношения двух стран на уровень особого глобального партнерства», — сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный МИД Японии. Власти государств также отметили важность мира в Тайваньском проливе и негативно высказались о разработке КНДР ядерного оружия.

Ранее МИД Японии подтвердил визит Кисиды на Украину 21 марта. Глава МИД Китая Ван Вэньбинь выразил надежду на разрядку ситуации на Украине со стороны Японии. По итогам встречи, Япония приняла решение выделить 30 миллионов долларов на поставку Украине нелетального снаряжения.

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Украина и Япония выводят отношения на уровень глобального партнерства. Об этом стало известно из совместного заявления по итогам переговоров премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента Украины Владимира Зеленского. «Признавая огромный потенциал двустороннего сотрудничества между Японией и Украиной, лидеры решили вывести отношения двух стран на уровень особого глобального партнерства», — сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный МИД Японии. Власти государств также отметили важность мира в Тайваньском проливе и негативно высказались о разработке КНДР ядерного оружия. Ранее МИД Японии подтвердил визит Кисиды на Украину 21 марта. Глава МИД Китая Ван Вэньбинь выразил надежду на разрядку ситуации на Украине со стороны Японии. По итогам встречи, Япония приняла решение выделить 30 миллионов долларов на поставку Украине нелетального снаряжения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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