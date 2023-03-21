21 марта 2023

Володин: поставки боеприпасов с ураном на Украину приведут к вымиранию европейцев

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Организационное собрание фракции политической партии
Вячеслав Володин предсказал мировую катастрофу из-за британских боеприпасов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Передача боеприпасов с обедненным ураном Киеву приведет к мировой трагедии. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Если украинская армия начнет применять уран на поле боя, то следующим шагом станет «грязная» бомба.

«Война до последнего украинца может стать войной до последнего европейца», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он считает, что применение урана в зоне боевых действий — это только первый шаг. Затем украинская армия приступит к тактическому ядерному оружию.

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Ранее в минобороны Британии заявили, что передадут на Украину танковые снаряды с обедненным ураном. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что такие поставки плохо кончатся для Лондона, передает RT.

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Передача боеприпасов с обедненным ураном Киеву приведет к мировой трагедии. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Если украинская армия начнет применять уран на поле боя, то следующим шагом станет «грязная» бомба. «Война до последнего украинца может стать войной до последнего европейца», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он считает, что применение урана в зоне боевых действий — это только первый шаг. Затем украинская армия приступит к тактическому ядерному оружию. Ранее в минобороны Британии заявили, что передадут на Украину танковые снаряды с обедненным ураном. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что такие поставки плохо кончатся для Лондона, передает RT.
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