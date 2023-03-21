21 марта 2023

«Курганчанка» спела об остановке, на которую не ходят новые автобусы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разбитые автобусные остановки. Курган, автобусная остановка, разбитое стекло, пассажиры автобуса, разбитая остановка
Автор песни про транспортную реформу и любовь к Кургану выпустила новый клип Фото:

Жительница Кургана, выпускающая музыкальные клипы под псевдонимом «Курганчанка», спела об остановке, до которой не доезжают автобусы новых маршрутов. Об этом исполнительница сообщила на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Клип „Курганчанка — Остановки здесь нет“. Весело мы подождали автобус №359», — так подписала видеоролик музыкант. В песне жительница города также затронула проблему укладки асфальта в снежную погоду и высаживания деревьев зимой. В самом клипе исполнительница поет на фоне труб и ремонтирующейся дороги.

Ранее URA.RU писало, что «Курганчанка» посвятила авторскую песню транспортной реформе. В ней она затронула проблемы, которые возникли из-за изменений транспортного рынка и внедрения автобусов нового маршрута. Позднее исполнительница опубликовала клип на еще одну свою песню — но уже о любви к Кургану.

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Жительница Кургана, выпускающая музыкальные клипы под псевдонимом «Курганчанка», спела об остановке, до которой не доезжают автобусы новых маршрутов. Об этом исполнительница сообщила на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Клип „Курганчанка — Остановки здесь нет“. Весело мы подождали автобус №359», — так подписала видеоролик музыкант. В песне жительница города также затронула проблему укладки асфальта в снежную погоду и высаживания деревьев зимой. В самом клипе исполнительница поет на фоне труб и ремонтирующейся дороги. Ранее URA.RU писало, что «Курганчанка» посвятила авторскую песню транспортной реформе. В ней она затронула проблемы, которые возникли из-за изменений транспортного рынка и внедрения автобусов нового маршрута. Позднее исполнительница опубликовала клип на еще одну свою песню — но уже о любви к Кургану.
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© Служба новостей «URA.RU»
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