Автор песни про транспортную реформу и любовь к Кургану выпустила новый клип Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана, выпускающая музыкальные клипы под псевдонимом «Курганчанка», спела об остановке, до которой не доезжают автобусы новых маршрутов. Об этом исполнительница сообщила на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Клип „Курганчанка — Остановки здесь нет“. Весело мы подождали автобус №359», — так подписала видеоролик музыкант. В песне жительница города также затронула проблему укладки асфальта в снежную погоду и высаживания деревьев зимой. В самом клипе исполнительница поет на фоне труб и ремонтирующейся дороги.

Ранее URA.RU писало, что «Курганчанка» посвятила авторскую песню транспортной реформе. В ней она затронула проблемы, которые возникли из-за изменений транспортного рынка и внедрения автобусов нового маршрута. Позднее исполнительница опубликовала клип на еще одну свою песню — но уже о любви к Кургану.