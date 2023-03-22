Сербский юрист назвал военным преступлением применение обедненного урана на Украине

22 марта 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Сербский адвокат Срджан Алексич хочет признать использование снарядов с обедненным ураном военным преступлением Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Применение снарядов с обедненным ураном в боевых действиях по всему миру, в том числе и на Украине, необходимо запретить на международном уровне. Это военное преступление. Об этом заявил сербский адвокат

Срджан Алексич. «Жалко бедных людей в тех районах на Украине, где будут применяться снаряды с обедненным ураном. Этого нельзя допустить, его военное использование должно быть запрещено, это военное преступление», — подчеркнул Срджан Алексич в разговоре с РИА Новости. Он акцентировал внимание на том, что разорвавшиеся снаряды будут отравлять землю на протяжении 4,5 миллиарда лет. Именно столько длится полураспад обедненного урана. Сербский адвокат представлял интересы пострадавших в период, когда НАТО обстреливали Югославию в 1999 году. Тогда в ход шли боеприпасы, содержащие обедненный уран. По словам юриста, тогда альянс сбросил не менее 15 тонн обедненного урана. Великобритания ранее объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. Но власти столкнулись с осуждением внутри собственной страны в лице общественной организации «Кампания за ядерное разоружение» (CND).

Применение снарядов с обедненным ураном в боевых действиях по всему миру, в том числе и на Украине, необходимо запретить на международном уровне. Это военное преступление. Об этом заявил сербский адвокат Срджан Алексич. «Жалко бедных людей в тех районах на Украине, где будут применяться снаряды с обедненным ураном. Этого нельзя допустить, его военное использование должно быть запрещено, это военное преступление», — подчеркнул Срджан Алексич в разговоре с РИА Новости. Он акцентировал внимание на том, что разорвавшиеся снаряды будут отравлять землю на протяжении 4,5 миллиарда лет. Именно столько длится полураспад обедненного урана. Сербский адвокат представлял интересы пострадавших в период, когда НАТО обстреливали Югославию в 1999 году. Тогда в ход шли боеприпасы, содержащие обедненный уран. По словам юриста, тогда альянс сбросил не менее 15 тонн обедненного урана. Великобритания ранее объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. Но власти столкнулись с осуждением внутри собственной страны в лице общественной организации «Кампания за ядерное разоружение» (CND).