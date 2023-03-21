Лондон столкнулся с противодействием в вопросе поставок ВСУ боеприпасов с ураном

22 марта 2023 в 05:54 Размер текста - 17 +

Британская общественная организация CND осудила решение Лондона Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британская общественная организация, выступающая за отказ Великобритании и других стран от ядерного оружия, осудила решение Лондона передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Об этом заявила генеральный секретарь «Кампании за ядерное разоружение» (CND) Кейт Хадсон. Она отметила, что появление в конфликте России с Украиной таких снарядов только увеличит страдания гражданских лиц, как это произошло в Ираке. «Как это было в Ираке, появление в этом конфликте снарядов с обедненным ураном в долгосрочной перспективе только увеличит страдания гражданских лиц, оказавшихся заложниками конфликта. Уже указывалось на связь снарядов с обедненным ураном с тысячами смертей от рака и других серьезных заболеваний, которых можно было бы избежать», — передает слова Кейт Хадсон CNN. По ее словам, CND ранее уже призывала правительство Британии наложить мораторий на использование вооружений с обедненным ураном и профинансировать исследования, посвященные их воздействию на здоровье людей. Хадсон отметила, что масштабных исследований не проводилось. Ранее Великобритания объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что если поставки произойдут, то Россия будет вынуждена реагировать. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что Великобритании не следует ждать «ничего хорошего» после принятия решения об отправке подобного оружия. Эксперт по военной технике Валерий Мухин заявил, что поставки из Великобритании могут превратить британские танки в грозное оружие, однако, это не сильно скажется на результате боев с российской армией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Британская общественная организация, выступающая за отказ Великобритании и других стран от ядерного оружия, осудила решение Лондона передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Об этом заявила генеральный секретарь «Кампании за ядерное разоружение» (CND) Кейт Хадсон. Она отметила, что появление в конфликте России с Украиной таких снарядов только увеличит страдания гражданских лиц, как это произошло в Ираке. «Как это было в Ираке, появление в этом конфликте снарядов с обедненным ураном в долгосрочной перспективе только увеличит страдания гражданских лиц, оказавшихся заложниками конфликта. Уже указывалось на связь снарядов с обедненным ураном с тысячами смертей от рака и других серьезных заболеваний, которых можно было бы избежать», — передает слова Кейт Хадсон CNN. По ее словам, CND ранее уже призывала правительство Британии наложить мораторий на использование вооружений с обедненным ураном и профинансировать исследования, посвященные их воздействию на здоровье людей. Хадсон отметила, что масштабных исследований не проводилось. Ранее Великобритания объявила, что передаст Украине танковые снаряды, оснащенные обедненным ураном. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что если поставки произойдут, то Россия будет вынуждена реагировать. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что Великобритании не следует ждать «ничего хорошего» после принятия решения об отправке подобного оружия. Эксперт по военной технике Валерий Мухин заявил, что поставки из Великобритании могут превратить британские танки в грозное оружие, однако, это не сильно скажется на результате боев с российской армией.