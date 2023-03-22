Депутат Госдумы указал на нового лидера антироссийского блока в Азии

Депутат Госдумы: Запад нашел замену Китаю в антироссийском блоке Азии

23 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Встречу Зеленского и Кисиды ускорили из-за визита Си Цзиньпина в Россию, сказал Дмитрий Белик Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Япония увеличит помощь Украине после переговоров премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента Украины Владимира Зеленского. Токио стал лидером антироссийского блока в Азии. Об этом URA.RU рассказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. «Япония не только высказывалась против нашей страны, но и, по сути, примерила на себя роль некого лидера антироссийских настроений в Азии. До сегодня Токио подбрасывал Киеву снаряжение, беспилотные летательные аппараты и различную гумпомощь. Теперь свою поддержку Япония решила облечь в более внушительные суммы», — сказал Дмитрий Белик. Запад пытался отвлечь внимание общественности от визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву, считает собеседник агентства. «На антироссийскую арену в противовес сотрудничеству России и Китая коллективный Запад вывел Японию. Примечательно, что это случилось в дни визита в нашу страну лидера КНР. Токио с первых дней спецоперации поддержал большинство антироссийских санкций и ввел собственные. Момент встречи с Зеленским был искусственно ускорен на фоне визита Си Цзиньпина в Москву, но сместить акценты в пользу визита Кисиды в Киев не удалось», — отметил депутат. Он подчеркнул, что Япония не союзник Украины, а просто поддерживает все антироссийское. «Несмотря на след атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, которым эти японские города подвергли именно США, Токио предает собственную историю и действует с оглядкой на Вашингтон. Правда, в определенных аспектах Токио все же делает невольный разворот к определенным моментам своего прошлого. В годы Второй мировой войны Япония, несмотря на наличие подписанного с СССР Пакта о нейтралитете, состояла в союзнических отношениях с нацистской Германией, потому что преследовала собственные интересы. То же мы видим и сегодня. Япония не за Украину, она просто против России, так как придерживается линии стран „Большой семерки“, а потому будет делать то, что укладывается в антироссийскую концепцию», — объяснил собеседник URA.RU. Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что в ответ на заключение Россией совместного договора с Китаем, США могут юридически оформить четырехстороннее партнерство с Канадой, Японией и Южной Кореей. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу, по итогам которой Киеву пообещали 30 млн долларов на поставку нелетального снаряжения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Япония увеличит помощь Украине после переговоров премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента Украины Владимира Зеленского. Токио стал лидером антироссийского блока в Азии. Об этом URA.RU рассказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. «Япония не только высказывалась против нашей страны, но и, по сути, примерила на себя роль некого лидера антироссийских настроений в Азии. До сегодня Токио подбрасывал Киеву снаряжение, беспилотные летательные аппараты и различную гумпомощь. Теперь свою поддержку Япония решила облечь в более внушительные суммы», — сказал Дмитрий Белик. Запад пытался отвлечь внимание общественности от визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву, считает собеседник агентства. «На антироссийскую арену в противовес сотрудничеству России и Китая коллективный Запад вывел Японию. Примечательно, что это случилось в дни визита в нашу страну лидера КНР. Токио с первых дней спецоперации поддержал большинство антироссийских санкций и ввел собственные. Момент встречи с Зеленским был искусственно ускорен на фоне визита Си Цзиньпина в Москву, но сместить акценты в пользу визита Кисиды в Киев не удалось», — отметил депутат. Он подчеркнул, что Япония не союзник Украины, а просто поддерживает все антироссийское. «Несмотря на след атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, которым эти японские города подвергли именно США, Токио предает собственную историю и действует с оглядкой на Вашингтон. Правда, в определенных аспектах Токио все же делает невольный разворот к определенным моментам своего прошлого. В годы Второй мировой войны Япония, несмотря на наличие подписанного с СССР Пакта о нейтралитете, состояла в союзнических отношениях с нацистской Германией, потому что преследовала собственные интересы. То же мы видим и сегодня. Япония не за Украину, она просто против России, так как придерживается линии стран „Большой семерки“, а потому будет делать то, что укладывается в антироссийскую концепцию», — объяснил собеседник URA.RU. Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что в ответ на заключение Россией совместного договора с Китаем, США могут юридически оформить четырехстороннее партнерство с Канадой, Японией и Южной Кореей. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу, по итогам которой Киеву пообещали 30 млн долларов на поставку нелетального снаряжения.