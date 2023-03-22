Депутат Госдумы указал на нового лидера антироссийского блока в Азии

Япония увеличит помощь Украине после переговоров премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента Украины Владимира Зеленского. Токио стал лидером антироссийского блока в Азии. Об этом URA.RU рассказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
«Япония не только высказывалась против нашей страны, но и, по сути, примерила на себя роль некого лидера антироссийских настроений в Азии. До сегодня Токио подбрасывал Киеву снаряжение, беспилотные летательные аппараты и различную гумпомощь. Теперь свою поддержку Япония решила облечь в более внушительные суммы», — сказал Дмитрий Белик.
Запад пытался отвлечь внимание общественности от визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву, считает собеседник агентства. «На антироссийскую арену в противовес сотрудничеству России и Китая коллективный Запад вывел Японию. Примечательно, что это случилось в дни визита в нашу страну лидера КНР. Токио с первых дней спецоперации поддержал большинство антироссийских санкций и ввел собственные. Момент встречи с Зеленским был искусственно ускорен на фоне визита Си Цзиньпина в Москву, но сместить акценты в пользу визита Кисиды в Киев не удалось», — отметил депутат.
Он подчеркнул, что Япония не союзник Украины, а просто поддерживает все антироссийское. «Несмотря на след атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, которым эти японские города подвергли именно США, Токио предает собственную историю и действует с оглядкой на Вашингтон. Правда, в определенных аспектах Токио все же делает невольный разворот к определенным моментам своего прошлого. В годы Второй мировой войны Япония, несмотря на наличие подписанного с СССР Пакта о нейтралитете, состояла в союзнических отношениях с нацистской Германией, потому что преследовала собственные интересы. То же мы видим и сегодня. Япония не за Украину, она просто против России, так как придерживается линии стран „Большой семерки“, а потому будет делать то, что укладывается в антироссийскую концепцию», — объяснил собеседник URA.RU.
Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что в ответ на заключение Россией совместного договора с Китаем, США могут юридически оформить четырехстороннее партнерство с Канадой, Японией и Южной Кореей. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу, по итогам которой Киеву пообещали 30 млн долларов на поставку нелетального снаряжения.
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Япония увеличит помощь Украине после переговоров премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента Украины Владимира Зеленского. Токио стал лидером антироссийского блока в Азии. Об этом URA.RU рассказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. «Япония не только высказывалась против нашей страны, но и, по сути, примерила на себя роль некого лидера антироссийских настроений в Азии. До сегодня Токио подбрасывал Киеву снаряжение, беспилотные летательные аппараты и различную гумпомощь. Теперь свою поддержку Япония решила облечь в более внушительные суммы», — сказал Дмитрий Белик. Запад пытался отвлечь внимание общественности от визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву, считает собеседник агентства. «На антироссийскую арену в противовес сотрудничеству России и Китая коллективный Запад вывел Японию. Примечательно, что это случилось в дни визита в нашу страну лидера КНР. Токио с первых дней спецоперации поддержал большинство антироссийских санкций и ввел собственные. Момент встречи с Зеленским был искусственно ускорен на фоне визита Си Цзиньпина в Москву, но сместить акценты в пользу визита Кисиды в Киев не удалось», — отметил депутат. Он подчеркнул, что Япония не союзник Украины, а просто поддерживает все антироссийское. «Несмотря на след атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, которым эти японские города подвергли именно США, Токио предает собственную историю и действует с оглядкой на Вашингтон. Правда, в определенных аспектах Токио все же делает невольный разворот к определенным моментам своего прошлого. В годы Второй мировой войны Япония, несмотря на наличие подписанного с СССР Пакта о нейтралитете, состояла в союзнических отношениях с нацистской Германией, потому что преследовала собственные интересы. То же мы видим и сегодня. Япония не за Украину, она просто против России, так как придерживается линии стран „Большой семерки“, а потому будет делать то, что укладывается в антироссийскую концепцию», — объяснил собеседник URA.RU. Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что в ответ на заключение Россией совместного договора с Китаем, США могут юридически оформить четырехстороннее партнерство с Канадой, Японией и Южной Кореей. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу, по итогам которой Киеву пообещали 30 млн долларов на поставку нелетального снаряжения.