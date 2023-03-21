Начальник курганского управления ФСИН лишился первого зама

Из курганского УФСИН ушел первый замначальника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из управления ФСИН по Курганской области уволился первый заместитель начальника Михаил Хамазин. Данные появились на сайте управления, информацию об уходе замначальника URA.RU подтвердили в пресс-службе УФСИН.

«Замначальника Хамазин Михаил Александрович ушел на заслуженный отдых», — назвали сотрудники службы причину изменения в руководящем составе. Хамазин занимался вопросами безопасности в системе курганской ФСИН.

«С 20 марта должность первого заместителя начальника УФСИН, курирующего оперативную работу и безопасность вакантна», — добавили в управлении. В настоящее время у руководителя управления Михаила Мачушкина числится четыре заместителя, отвечающих за различные направления работы.