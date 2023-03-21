21 марта 2023

Начальник курганского управления ФСИН лишился первого зама

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, силовики, уфсин, колония 1
Из курганского УФСИН ушел первый замначальника Фото:

Из управления ФСИН по Курганской области уволился первый заместитель начальника Михаил Хамазин. Данные появились на сайте управления, информацию об уходе замначальника URA.RU подтвердили в пресс-службе УФСИН.

«Замначальника Хамазин Михаил Александрович ушел на заслуженный отдых», — назвали сотрудники службы причину изменения в руководящем составе. Хамазин занимался вопросами безопасности в системе курганской ФСИН.

«С 20 марта должность первого заместителя начальника УФСИН, курирующего оперативную работу и безопасность вакантна», — добавили в управлении. В настоящее время у руководителя управления Михаила Мачушкина числится четыре заместителя, отвечающих за различные направления работы.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Из управления ФСИН по Курганской области уволился первый заместитель начальника Михаил Хамазин. Данные появились на сайте управления, информацию об уходе замначальника URA.RU подтвердили в пресс-службе УФСИН. «Замначальника Хамазин Михаил Александрович ушел на заслуженный отдых», — назвали сотрудники службы причину изменения в руководящем составе. Хамазин занимался вопросами безопасности в системе курганской ФСИН. «С 20 марта должность первого заместителя начальника УФСИН, курирующего оперативную работу и безопасность вакантна», — добавили в управлении. В настоящее время у руководителя управления Михаила Мачушкина числится четыре заместителя, отвечающих за различные направления работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...