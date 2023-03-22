Пермскому экс-прокурору, попавшемуся на взятках, не удалось выйти из СИЗО

Сергею Мураю не удалось изменить меру пресечения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в отношении руководства службы судебных приставов Прикамья

Бывший прокурор Индустриального района Перми Сергей Мурай, осужденный за взятки, останется в СИЗО на время рассмотрения уголовного дела. Такое решение вынес Пермский краевой суд, сообщается в официальном telegram-канале суда.

«Пермский краевой суд отказал бывшему прокурору Индустриального района Перми Сергею Мураю в изменении меры пресечения на домашний арест», — сообщает пресс-служба суда. Мурай являлся одним из главных фигурантов громкого уголовного дела пермских судебных приставов.

В июне 2022 года суд признал силовика виновным во взяточничестве, подстрекательстве к превышению должностных полномочий и подлоге был приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Однако седьмой кассационный суд Челябинска отменил приговор экс-прокурору и отправил дело на новое рассмотрение.