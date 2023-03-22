22 марта 2023

Мобилизованный курганец спасает раненных на фронте с помощью бронемашины

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, эвакуация, милитари, носилки, раненый, армия, военные, оружие, милитаризация, военнослужащий, бой, солдат, z войска
Курганский боец вывозит раненных на бронемашине в ЛНР (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованный из Курганской области спасает раненных в Луганской Народной республике (ЛНР) с помощью бронемашины МТ-ЛБ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила жена военнослужащего.

«Муж служит в Кременной (ЛНР). Работает там водителем на бронемашине. Эвакуирует раненных с поля боя на „мотолыге“ (бронетранспортер МТ-ЛБ — прим. ред.). За спасение бойцов его уже наградили медалью „За воинскую доблесть“ второй степени», — рассказала супруга военного.

Ранее URA.RU писало, что разведчик из Кургана эвакуировал людей под обстрелами снайперов и артиллеристов. Также сообщалось, что курганская БМП-3 спасла на фронте спецназ Кадырова. По словам одного из бойцов, техника не раз выручала отряд «Ахмат» на бахмутском направлении и отлично защищала от гранатометных снарядов.

ВС РФ начали спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее главной задачей является защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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Мобилизованный из Курганской области спасает раненных в Луганской Народной республике (ЛНР) с помощью бронемашины МТ-ЛБ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила жена военнослужащего. «Муж служит в Кременной (ЛНР). Работает там водителем на бронемашине. Эвакуирует раненных с поля боя на „мотолыге“ (бронетранспортер МТ-ЛБ — прим. ред.). За спасение бойцов его уже наградили медалью „За воинскую доблесть“ второй степени», — рассказала супруга военного. Ранее URA.RU писало, что разведчик из Кургана эвакуировал людей под обстрелами снайперов и артиллеристов. Также сообщалось, что курганская БМП-3 спасла на фронте спецназ Кадырова. По словам одного из бойцов, техника не раз выручала отряд «Ахмат» на бахмутском направлении и отлично защищала от гранатометных снарядов. ВС РФ начали спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее главной задачей является защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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