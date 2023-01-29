Курганский разведчик эвакуировал людей под обстрелами снайперов и артиллерии

30 января 2023 в 07:46 Размер текста - 17 +

Боец из Кургана рассказал, как эвакуировал людей в зоне СВО под обстрелами Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский разведчик, участвующий в зоне боевых действий на Украине, рассказал о том, как эвакуировал людей во время обстрелов снайперов и артиллерии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам военнослужащий. «Был опыт эвакуации людей с нейтральной территории под обстрелами националистов ВСУ. Нужно было до утра вывести всех. Пока дошли до места по нам зарядили пять снарядов из гранатометов, потом еще прилетели минометные снаряды. Когда уже дошли до точки, то по нам начал работать снайпер. Пришлось пускать дым, чтобы он нас не палил. Но из-за этого стало еще больше обстрелов артиллерии. Но мы сумели утра додержать оборону, потом уже пришла помощь и мы ушли», — сказал боец. Ранее разведчик рассказывал URA.RU о том, почему не берет натовское оружие в качестве трофеев и назвал, чем отличаются наемники из НАТО от украинских солдат. Также он сообщал, что в одном из боев ему пришлось разминировать свой окоп. Кроме того, курганский боец показывал уничтоженный вражеский танк в зоне СВО. Спецоперация ВС РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что ее основной миссией является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов ВСУ.

Курганский разведчик, участвующий в зоне боевых действий на Украине, рассказал о том, как эвакуировал людей во время обстрелов снайперов и артиллерии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам военнослужащий. «Был опыт эвакуации людей с нейтральной территории под обстрелами националистов ВСУ. Нужно было до утра вывести всех. Пока дошли до места по нам зарядили пять снарядов из гранатометов, потом еще прилетели минометные снаряды. Когда уже дошли до точки, то по нам начал работать снайпер. Пришлось пускать дым, чтобы он нас не палил. Но из-за этого стало еще больше обстрелов артиллерии. Но мы сумели утра додержать оборону, потом уже пришла помощь и мы ушли», — сказал боец. Ранее разведчик рассказывал URA.RU о том, почему не берет натовское оружие в качестве трофеев и назвал, чем отличаются наемники из НАТО от украинских солдат. Также он сообщал, что в одном из боев ему пришлось разминировать свой окоп. Кроме того, курганский боец показывал уничтоженный вражеский танк в зоне СВО. Спецоперация ВС РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что ее основной миссией является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов ВСУ.