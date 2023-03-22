Завод в Миассе планирует освоить 30% российского рынка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завод «Соединитель» из Миасса (Челябинская область) начал производство разъемов для линий оптической связи на замену французского импорта. Как URA.RU заявили в пресс-службе предприятия, компания нацелилась занять долю рынка в 30%.

«Начали и развиваем производство разъемов для линий оптической связи. Ежегодные объемы рынка оцениваем в 900 млн рублей. Из них 30-проценную долю намереваемся занять в течение 2023 года. Изделия заменят импорт из Франции», — уточнили URA.RU на заводе.

Перспективы на рынке у миасцев появились после ухода в 2022 году с рынка компании Souriau. Основой изделий выступает оптический контакт КО-18. На его базе производятся кабели и разъемы на один, два, четыре, восемь или 24 оптических канала. Продукция применяется не только в приборах связи, но и в малой авиации и видеонаблюдении. Опыт создания подобных разъемов у «Соединителя» был пять лет назад в рамках научно-исследовательских работ.

В настоящее время в новое производство предприятие инвестирует дополнительные средства: расширили станочный парк, добавив три высокоточных станка, на участке сборки оптики оснастили рабочие места и обучают персонал. Созданную продукцию «Соединитель», отмечающий 30-летний юбилей, представит в конце марта на стенде выставки «Фотоника» в Москве.

Завод специализируется на выпуске разъемов для электроизделий. В 2022 году предприятие оснастило своими изделиями агрегаты атомной электростанции в Турции.

Потребителям предложат несколько моделей разъемов Фото: пресс-служба завода «Соединитель»

Емкость рынка оценивается в 900 млн рублей ежегодно Фото: пресс-служба завода «Соединитель»