22 марта 2023

Миасский завод начал выпуск изделий на замену французского импорта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Патрушев на Челябинском тракторном заводе корпорации УВЗ. Челябинск, станок, промышленность, работник, завод, импортозамещение, чтз, профессия, рабочий, цех, производство
Завод в Миассе планирует освоить 30% российского рынка Фото:

Завод «Соединитель» из Миасса (Челябинская область) начал производство разъемов для линий оптической связи на замену французского импорта. Как URA.RU заявили в пресс-службе предприятия, компания нацелилась занять долю рынка в 30%.

«Начали и развиваем производство разъемов для линий оптической связи. Ежегодные объемы рынка оцениваем в 900 млн рублей. Из них 30-проценную долю намереваемся занять в течение 2023 года. Изделия заменят импорт из Франции», — уточнили URA.RU на заводе.

Перспективы на рынке у миасцев появились после ухода в 2022 году с рынка компании Souriau. Основой изделий выступает оптический контакт КО-18. На его базе производятся кабели и разъемы на один, два, четыре, восемь или 24 оптических канала. Продукция применяется не только в приборах связи, но и в малой авиации и видеонаблюдении. Опыт создания подобных разъемов у «Соединителя» был пять лет назад в рамках научно-исследовательских работ.

В настоящее время в новое производство предприятие инвестирует дополнительные средства: расширили станочный парк, добавив три высокоточных станка, на участке сборки оптики оснастили рабочие места и обучают персонал. Созданную продукцию «Соединитель», отмечающий 30-летний юбилей, представит в конце марта на стенде выставки «Фотоника» в Москве.

Завод специализируется на выпуске разъемов для электроизделий. В 2022 году предприятие оснастило своими изделиями агрегаты атомной электростанции в Турции.

Потребителям предложат несколько моделей разъемов
Фото:
Емкость рынка оценивается в 900 млн рублей ежегодно
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Завод «Соединитель» из Миасса (Челябинская область) начал производство разъемов для линий оптической связи на замену французского импорта. Как URA.RU заявили в пресс-службе предприятия, компания нацелилась занять долю рынка в 30%. «Начали и развиваем производство разъемов для линий оптической связи. Ежегодные объемы рынка оцениваем в 900 млн рублей. Из них 30-проценную долю намереваемся занять в течение 2023 года. Изделия заменят импорт из Франции», — уточнили URA.RU на заводе. Перспективы на рынке у миасцев появились после ухода в 2022 году с рынка компании Souriau. Основой изделий выступает оптический контакт КО-18. На его базе производятся кабели и разъемы на один, два, четыре, восемь или 24 оптических канала. Продукция применяется не только в приборах связи, но и в малой авиации и видеонаблюдении. Опыт создания подобных разъемов у «Соединителя» был пять лет назад в рамках научно-исследовательских работ. В настоящее время в новое производство предприятие инвестирует дополнительные средства: расширили станочный парк, добавив три высокоточных станка, на участке сборки оптики оснастили рабочие места и обучают персонал. Созданную продукцию «Соединитель», отмечающий 30-летний юбилей, представит в конце марта на стенде выставки «Фотоника» в Москве. Завод специализируется на выпуске разъемов для электроизделий. В 2022 году предприятие оснастило своими изделиями агрегаты атомной электростанции в Турции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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