Блинкен назвал союз России и Китая главным вызовом для США

22 марта 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Отношения РФ и Китая стали вызовом для США, признал Блинкен Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Конкуренция с российско-китайским союзом является главным вызовом для Вашингтона. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мир после „холодной войны“ закончился, и сейчас идет интенсивная конкуренция, чтобы определить будущее», — приводит слова госсекретаря телеканал PBS . По его словам, Россия и Китай — «первые в списке» вызовов для США и являются «стратегическими конкурентами». От РФ якобы исходит «непосредственная, острая угроза», считает Блинкен. КНР же, в свою очередь, представляет долгосрочный вызов. По итогам визита в Москву глава КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения двух стран демонстрируют здоровую динамику. Во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным стороны подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Документы направлены на экономическое сотрудничество, а также на углубление партнерства двух держав. После этого в Белом доме заявили о планах на визит Блинкена в Китай на фоне сложившейся напряженной ситуации.

Конкуренция с российско-китайским союзом является главным вызовом для Вашингтона. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мир после „холодной войны“ закончился, и сейчас идет интенсивная конкуренция, чтобы определить будущее», — приводит слова госсекретаря телеканал PBS. По его словам, Россия и Китай — «первые в списке» вызовов для США и являются «стратегическими конкурентами». От РФ якобы исходит «непосредственная, острая угроза», считает Блинкен. КНР же, в свою очередь, представляет долгосрочный вызов. По итогам визита в Москву глава КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения двух стран демонстрируют здоровую динамику. Во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным стороны подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Документы направлены на экономическое сотрудничество, а также на углубление партнерства двух держав. После этого в Белом доме заявили о планах на визит Блинкена в Китай на фоне сложившейся напряженной ситуации.