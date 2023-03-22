Блинкен назвал союз России и Китая главным вызовом для США

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин, путин владимир
Отношения РФ и Китая стали вызовом для США, признал Блинкен Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Конкуренция с российско-китайским союзом является главным вызовом для Вашингтона. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мир после „холодной войны“ закончился, и сейчас идет интенсивная конкуренция, чтобы определить будущее», — приводит слова госсекретаря телеканал PBS. По его словам, Россия и Китай — «первые в списке» вызовов для США и являются «стратегическими конкурентами». От РФ якобы исходит «непосредственная, острая угроза», считает Блинкен. КНР же, в свою очередь, представляет долгосрочный вызов.

По итогам визита в Москву глава КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения двух стран демонстрируют здоровую динамику. Во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным стороны подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Документы направлены на экономическое сотрудничество, а также на углубление партнерства двух держав. После этого в Белом доме заявили о планах на визит Блинкена в Китай на фоне сложившейся напряженной ситуации.

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Конкуренция с российско-китайским союзом является главным вызовом для Вашингтона. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мир после „холодной войны“ закончился, и сейчас идет интенсивная конкуренция, чтобы определить будущее», — приводит слова госсекретаря телеканал PBS. По его словам, Россия и Китай — «первые в списке» вызовов для США и являются «стратегическими конкурентами». От РФ якобы исходит «непосредственная, острая угроза», считает Блинкен. КНР же, в свою очередь, представляет долгосрочный вызов. По итогам визита в Москву глава КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения двух стран демонстрируют здоровую динамику. Во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным стороны подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Документы направлены на экономическое сотрудничество, а также на углубление партнерства двух держав. После этого в Белом доме заявили о планах на визит Блинкена в Китай на фоне сложившейся напряженной ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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