20 марта 2023

Блинкен поедет с визитом в Китай из-за встречи Путина и Си Цзиньпина

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Энтони Блинкен, stock
Белый дом запланировал визит Энтони Блинкена в Китай Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

США сохраняют планы визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай на фоне сложившейся напряженной ситуации. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы считаем важным сохранять открытыми каналы коммуникации, в особенности сейчас, когда напряженность столь высока. Вот почему мы сохраняем намерение осуществить визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин. Эта поездка была отложена, но не отменена», — сказал Кирби в ходе брифинга.

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Неформальные переговоры лидеров двух стран длилась 4,5 часа. В США обеспокоены встречей Путина и Си. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова описала реакцию Запада из-за встречи председателя КНР с российским лидером. Они призвали китайского лидера добиться от Москвы вывода российских воск с территории Украины.

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США сохраняют планы визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай на фоне сложившейся напряженной ситуации. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы считаем важным сохранять открытыми каналы коммуникации, в особенности сейчас, когда напряженность столь высока. Вот почему мы сохраняем намерение осуществить визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин. Эта поездка была отложена, но не отменена», — сказал Кирби в ходе брифинга. Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Неформальные переговоры лидеров двух стран длилась 4,5 часа. В США обеспокоены встречей Путина и Си. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова описала реакцию Запада из-за встречи председателя КНР с российским лидером. Они призвали китайского лидера добиться от Москвы вывода российских воск с территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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