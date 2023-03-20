Блинкен поедет с визитом в Китай из-за встречи Путина и Си Цзиньпина

США сохраняют планы визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай на фоне сложившейся напряженной ситуации. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы считаем важным сохранять открытыми каналы коммуникации, в особенности сейчас, когда напряженность столь высока. Вот почему мы сохраняем намерение осуществить визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин. Эта поездка была отложена, но не отменена», —
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Неформальные переговоры лидеров двух стран длилась 4,5 часа. В США обеспокоены встречей Путина и Си. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова описала реакцию Запада из-за встречи председателя КНР с российским лидером. Они призвали китайского лидера добиться от Москвы вывода российских воск с территории Украины.
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