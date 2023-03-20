Блинкен поедет с визитом в Китай из-за встречи Путина и Си Цзиньпина 21 марта 2023 в 00:30 Размер текста - 17 + Белый дом запланировал визит Энтони Блинкена в Китай Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию США сохраняют планы визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай на фоне сложившейся напряженной ситуации. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы считаем важным сохранять открытыми каналы коммуникации, в особенности сейчас, когда напряженность столь высока. Вот почему мы сохраняем намерение осуществить визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин. Эта поездка была отложена, но не отменена», — сказал Кирби в ходе брифинга. Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Неформальные переговоры лидеров двух стран длилась 4,5 часа. В США обеспокоены встречей Путина и Си. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова описала реакцию Запада из-за встречи председателя КНР с российским лидером. Они призвали китайского лидера добиться от Москвы вывода российских воск с территории Украины. США сохраняют планы визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай на фоне сложившейся напряженной ситуации. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы считаем важным сохранять открытыми каналы коммуникации, в особенности сейчас, когда напряженность столь высока. Вот почему мы сохраняем намерение осуществить визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин. Эта поездка была отложена, но не отменена», — сказал Кирби в ходе брифинга. Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Неформальные переговоры лидеров двух стран длилась 4,5 часа. В США обеспокоены встречей Путина и Си. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова описала реакцию Запада из-за встречи председателя КНР с российским лидером. Они призвали китайского лидера добиться от Москвы вывода российских воск с территории Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям