Новый суд над обвиняемыми в убийстве журналиста пройдет не в Кургане

Обвиняемые в убийстве курганцы попросили изменить подсудность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дело Александра Штингера и Ивана Курпишева, обвиняемых в убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова, рассмотрят в кассационном суде Челябинска из-за направления по подсудности. Информация появилась в картотеке областного суда.

«Уголовные дела — первая инстанция. Лица: Курпишев Иван Борисович, Штингер Александр Оттович. Результат рассмотрения уголовного дела — направлено по подсудности», — сообщается на сайте суда. Рассмотрение состоялось 22 марта.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе суда, была запрошена кассация на изменение подсудности. Где будет проходить судебный процесс, решат в Седьмом кассационном суде. По информации источников редакции, автором идеи стал бывший адвокат Штингер. В настоящее время дело сдано в архив судопроизводства Курганского областного суда.

Штингера и Курпишева обвиняют в убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова в 2001 году вместе с участниками ОПГ «Локомотив». В задержании подозреваемых принимали участие сотрудники МВД и ФСБ России. Раскрыть преступление удалось благодаря тщательной работе над уликами сотрудников курганского СУ СКР. Тело Кирсанова найдено не было. Подсудимые свою вину в преступлении не признали.

Ранее URA.RU сообщало, что в областном суде рассматривали меру пресечения участникам громкого процесса. Суд решил оставить обвиняемых в СИЗО на полгода.