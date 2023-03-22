22 марта 2023
21 марта 2023

Командир батальона «Югра» поблагодарил волонтеров за помощь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественный прием олимпийцев и паралимпийцев губернатором Евгением Куйвашевым. Екатеринбург, благодарственное письмо, цветы, награждение
Благодарственные письма от командира батальона «Югра» получили волонтеры организации «Своих не бросаем» Фото:

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков от имени командира батальона «Югра» вручил благодарственное письмо руководителю организации «Своих не бросаем» Гульнаре Шредер. Соответствующий пост политик разместил в своем telegram-канале.

«По поручению командира батальона „Югра“ я вручаю благодарственное письмо Шредер Гульнаре Каликановне за организацию и помощь в материально-техническом обеспечении мотострелкового батальона „Югра“. Ваша помощь бесценна. Личный состав и офицеры командовании батальона безмерно вам благодарны», — передает сенатор Исаков.

Благодарственные письма вручены также всем волонтерам организации. Политик отметил, что объединение стало точкой притяжения югорских добровольцев. Сюда приходят и школьники и серебряные волонтеры и просто неравнодушные люди.

Ранее URA.RU сообщало, что подразделение «Барс» в зоне СВО получило от сенатора Эдуарда Исакова микроавтобус УАЗ. В этом батальоне воюет ученик политика. Именно он и попросил Исакова помочь в предоставлении необходимого транспорта.

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков от имени командира батальона «Югра» вручил благодарственное письмо руководителю организации «Своих не бросаем» Гульнаре Шредер. Соответствующий пост политик разместил в своем telegram-канале. «По поручению командира батальона „Югра“ я вручаю благодарственное письмо Шредер Гульнаре Каликановне за организацию и помощь в материально-техническом обеспечении мотострелкового батальона „Югра“. Ваша помощь бесценна. Личный состав и офицеры командовании батальона безмерно вам благодарны», — передает сенатор Исаков. Благодарственные письма вручены также всем волонтерам организации. Политик отметил, что объединение стало точкой притяжения югорских добровольцев. Сюда приходят и школьники и серебряные волонтеры и просто неравнодушные люди. Ранее URA.RU сообщало, что подразделение «Барс» в зоне СВО получило от сенатора Эдуарда Исакова микроавтобус УАЗ. В этом батальоне воюет ученик политика. Именно он и попросил Исакова помочь в предоставлении необходимого транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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