Командир батальона «Югра» поблагодарил волонтеров за помощь. Видео

23 марта 2023 в 02:34 Размер текста - 17 +

Благодарственные письма от командира батальона «Югра» получили волонтеры организации «Своих не бросаем» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков от имени командира батальона «Югра» вручил благодарственное письмо руководителю организации «Своих не бросаем» Гульнаре Шредер. Соответствующий пост политик разместил в своем telegram-канале. «По поручению командира батальона „Югра“ я вручаю благодарственное письмо Шредер Гульнаре Каликановне за организацию и помощь в материально-техническом обеспечении мотострелкового батальона „Югра“. Ваша помощь бесценна. Личный состав и офицеры командовании батальона безмерно вам благодарны», — передает сенатор Исаков. Благодарственные письма вручены также всем волонтерам организации. Политик отметил, что объединение стало точкой притяжения югорских добровольцев. Сюда приходят и школьники и серебряные волонтеры и просто неравнодушные люди. Ранее URA.RU сообщало, что подразделение «Барс» в зоне СВО получило от сенатора Эдуарда Исакова микроавтобус УАЗ. В этом батальоне воюет ученик политика. Именно он и попросил Исакова помочь в предоставлении необходимого транспорта.

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков от имени командира батальона «Югра» вручил благодарственное письмо руководителю организации «Своих не бросаем» Гульнаре Шредер. Соответствующий пост политик разместил в своем telegram-канале. «По поручению командира батальона „Югра“ я вручаю благодарственное письмо Шредер Гульнаре Каликановне за организацию и помощь в материально-техническом обеспечении мотострелкового батальона „Югра“. Ваша помощь бесценна. Личный состав и офицеры командовании батальона безмерно вам благодарны», — передает сенатор Исаков. Благодарственные письма вручены также всем волонтерам организации. Политик отметил, что объединение стало точкой притяжения югорских добровольцев. Сюда приходят и школьники и серебряные волонтеры и просто неравнодушные люди. Ранее URA.RU сообщало, что подразделение «Барс» в зоне СВО получило от сенатора Эдуарда Исакова микроавтобус УАЗ. В этом батальоне воюет ученик политика. Именно он и попросил Исакова помочь в предоставлении необходимого транспорта.