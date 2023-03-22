Bloomberg: США боятся, что мир поддержит план Китая по Украине

23 марта 2023 в 07:00 Размер текста - 17 +

Встреча Си Цзиньпина и Путина грозит планам США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным подняла новую волну тревог в правительстве США. Один из ее членов анонимно заявил, что американцы боятся возможной реализации плана КНР по урегулированию конфликта на Украине. «США обеспокоены тем, что их загонят в угол из-за китайского предложения. Независимо от оговорок США, прямое игнорирование этого вопроса может позволить Китаю доказать другим странам, которые устали от конфликта и экономического ущерба, который он наносит, что Вашингтон не заинтересован в мире», — передает Bloomberg слова представителя администрации. По его словам, Белый дом пытался держать Китай в стороне с самого начала конфликта на Украине. Ранее лидер КНР три дня пробыл в Москве, где встретился с президентом Путиным. В ходе переговоров лидеры подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Путин тогда заявил об уважении к китайскому плану по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, документ может быть взять на вооружение, но лишь в случае, если на то будет готов Запад, передает MK . В ООН в свою очередь поддержали совместное заявление Путина и Си Цзиньпина и заявили о своей готовности поддержать усилия российско-китайского союза. Госсекретарь США Энтони Блинкен однако заявил, что это партнерство привело к появлению нового и самого важного конкурента для американцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным подняла новую волну тревог в правительстве США. Один из ее членов анонимно заявил, что американцы боятся возможной реализации плана КНР по урегулированию конфликта на Украине. «США обеспокоены тем, что их загонят в угол из-за китайского предложения. Независимо от оговорок США, прямое игнорирование этого вопроса может позволить Китаю доказать другим странам, которые устали от конфликта и экономического ущерба, который он наносит, что Вашингтон не заинтересован в мире», — передает Bloomberg слова представителя администрации. По его словам, Белый дом пытался держать Китай в стороне с самого начала конфликта на Украине. Ранее лидер КНР три дня пробыл в Москве, где встретился с президентом Путиным. В ходе переговоров лидеры подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. Путин тогда заявил об уважении к китайскому плану по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, документ может быть взять на вооружение, но лишь в случае, если на то будет готов Запад, передает MK. В ООН в свою очередь поддержали совместное заявление Путина и Си Цзиньпина и заявили о своей готовности поддержать усилия российско-китайского союза. Госсекретарь США Энтони Блинкен однако заявил, что это партнерство привело к появлению нового и самого важного конкурента для американцев.