22 марта 2023
21 марта 2023

В прокуратуре Тюменской области назначили двух новых прокуроров. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, следователь, прокурор, правосудие, суд
О перестановках в силовом ведомстве стало известно в конце февраля Фото:

Прокуратуру Тюменского района возглавил Денис Коротаев, а руководителем Ялуторовской межрайонной прокуратуры стал Денис Тамашакин. Информация о назначениях стала известна с сайта силового ведомства. Ранее инсайдеры URA.RU рассказали, что бывшие заместители получат повышение.

«Заместитель прокурора Тюменского района Денис Тамашакин назначен на должность прокурора Ялуторовской межрайонной прокуратуры. Замначальника Тобольской межрайонной прокуратуры Денис Коротаев теперь руководит прокуратурой Тюменского района», — указано на официальном сайте ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что перестановка Коротаева была проведена еще в феврале. При этом Тамашакин занял новый пост в марте, а перед этим успел пройти обучение в Москве, как отметил инсайдер агентства.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Прокуратуру Тюменского района возглавил Денис Коротаев, а руководителем Ялуторовской межрайонной прокуратуры стал Денис Тамашакин. Информация о назначениях стала известна с сайта силового ведомства. Ранее инсайдеры URA.RU рассказали, что бывшие заместители получат повышение. «Заместитель прокурора Тюменского района Денис Тамашакин назначен на должность прокурора Ялуторовской межрайонной прокуратуры. Замначальника Тобольской межрайонной прокуратуры Денис Коротаев теперь руководит прокуратурой Тюменского района», — указано на официальном сайте ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что перестановка Коротаева была проведена еще в феврале. При этом Тамашакин занял новый пост в марте, а перед этим успел пройти обучение в Москве, как отметил инсайдер агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...