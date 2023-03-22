В прокуратуре Тюменской области назначили двух новых прокуроров. Инсайд URA.RU подтвердился

23 марта 2023 в 07:21 Размер текста - 17 +

О перестановках в силовом ведомстве стало известно в конце февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратуру Тюменского района возглавил Денис Коротаев, а руководителем Ялуторовской межрайонной прокуратуры стал Денис Тамашакин. Информация о назначениях стала известна с сайта силового ведомства. Ранее инсайдеры URA.RU рассказали, что бывшие заместители получат повышение. «Заместитель прокурора Тюменского района Денис Тамашакин назначен на должность прокурора Ялуторовской межрайонной прокуратуры. Замначальника Тобольской межрайонной прокуратуры Денис Коротаев теперь руководит прокуратурой Тюменского района», — указано на официальном сайте ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что перестановка Коротаева была проведена еще в феврале. При этом Тамашакин занял новый пост в марте, а перед этим успел пройти обучение в Москве, как отметил инсайдер агентства.

Прокуратуру Тюменского района возглавил Денис Коротаев, а руководителем Ялуторовской межрайонной прокуратуры стал Денис Тамашакин. Информация о назначениях стала известна с сайта силового ведомства. Ранее инсайдеры URA.RU рассказали, что бывшие заместители получат повышение. «Заместитель прокурора Тюменского района Денис Тамашакин назначен на должность прокурора Ялуторовской межрайонной прокуратуры. Замначальника Тобольской межрайонной прокуратуры Денис Коротаев теперь руководит прокуратурой Тюменского района», — указано на официальном сайте ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что перестановка Коротаева была проведена еще в феврале. При этом Тамашакин занял новый пост в марте, а перед этим успел пройти обучение в Москве, как отметил инсайдер агентства.