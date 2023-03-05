В Екатеринбурге оштрафовали курганца, который призывал вернуть СССР

Жителя Курганской области оштрафовали на 350 тысяч рублей за то, что он призывал насильственно захватить власть и вернуться к режиму, существовавшему в СССР. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области, ссылаясь на приговор Центрального окружного военного суда Екатеринбурга.
«Активист продвижения идей возврата к СССР выплатит штраф. Приговором Центрального окружного военного суда г. Екатеринбурга осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», — рассказали в пресс-службе.
Мужчина размещал на своей странице соцсетях материалы, в которых, по данным следствия, были призывы к насильственному захвату власти. Жителя региона обвинили в публичном оправдании терроризма, публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенные с помощью интернета.
Ранее другой житель региона размещал в интернете призывы убивать государственных деятелей стран СНГ. За это ему грозит до семи лет лишения свободы.
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