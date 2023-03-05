В Екатеринбурге оштрафовали курганца, который призывал вернуть СССР

06 марта 2023 в 09:48 Размер текста - 17 +

Мужчину оштрафовали на 350 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Курганской области оштрафовали на 350 тысяч рублей за то, что он призывал насильственно захватить власть и вернуться к режиму, существовавшему в СССР. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области, ссылаясь на приговор Центрального окружного военного суда Екатеринбурга. «Активист продвижения идей возврата к СССР выплатит штраф. Приговором Центрального окружного военного суда г. Екатеринбурга осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», — рассказали в пресс-службе. Мужчина размещал на своей странице соцсетях материалы, в которых, по данным следствия, были призывы к насильственному захвату власти. Жителя региона обвинили в публичном оправдании терроризма, публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенные с помощью интернета. Ранее другой житель региона размещал в интернете призывы убивать государственных деятелей стран СНГ. За это ему грозит до семи лет лишения свободы.

Жителя Курганской области оштрафовали на 350 тысяч рублей за то, что он призывал насильственно захватить власть и вернуться к режиму, существовавшему в СССР. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области, ссылаясь на приговор Центрального окружного военного суда Екатеринбурга. «Активист продвижения идей возврата к СССР выплатит штраф. Приговором Центрального окружного военного суда г. Екатеринбурга осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», — рассказали в пресс-службе. Мужчина размещал на своей странице соцсетях материалы, в которых, по данным следствия, были призывы к насильственному захвату власти. Жителя региона обвинили в публичном оправдании терроризма, публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенные с помощью интернета. Ранее другой житель региона размещал в интернете призывы убивать государственных деятелей стран СНГ. За это ему грозит до семи лет лишения свободы.