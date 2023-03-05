05 марта 2023
04 марта 2023
03 марта 2023

В Екатеринбурге оштрафовали курганца, который призывал вернуть СССР

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину оштрафовали на 350 тысяч рублей Фото:

Жителя Курганской области оштрафовали на 350 тысяч рублей за то, что он призывал насильственно захватить власть и вернуться к режиму, существовавшему в СССР. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области, ссылаясь на приговор Центрального окружного военного суда Екатеринбурга.

«Активист продвижения идей возврата к СССР выплатит штраф. Приговором Центрального окружного военного суда г. Екатеринбурга осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», — рассказали в пресс-службе.

Мужчина размещал на своей странице соцсетях материалы, в которых, по данным следствия, были призывы к насильственному захвату власти. Жителя региона обвинили в публичном оправдании терроризма, публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенные с помощью интернета.

Ранее другой житель региона размещал в интернете призывы убивать государственных деятелей стран СНГ. За это ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Жителя Курганской области оштрафовали на 350 тысяч рублей за то, что он призывал насильственно захватить власть и вернуться к режиму, существовавшему в СССР. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области, ссылаясь на приговор Центрального окружного военного суда Екатеринбурга. «Активист продвижения идей возврата к СССР выплатит штраф. Приговором Центрального окружного военного суда г. Екатеринбурга осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», — рассказали в пресс-службе. Мужчина размещал на своей странице соцсетях материалы, в которых, по данным следствия, были призывы к насильственному захвату власти. Жителя региона обвинили в публичном оправдании терроризма, публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенные с помощью интернета. Ранее другой житель региона размещал в интернете призывы убивать государственных деятелей стран СНГ. За это ему грозит до семи лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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