22 марта 2023

Из больницы Екатеринбурга выписывают детей, найденных в квартире с трупами

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Визит Михаила Мурашко. Екатеринбург, палата, медицина, здравоохранение, больница, больничная койка
По решению органов опеки и попечительства дети будут переданы родственникам Фото:
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В Екатеринбурге нашли детей в квартире с мертвыми родителями

Дети, которых обнаружили в квартире с трупами мужчины и женщины, готовят к выписке из екатеринбургской больницы. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава Свердловской области.

«После проведенного лечения мальчик выписан из больницы, его сестру врачи готовят к выписке. По решению органов опеки и попечительства дети будут переданы родственникам», — сказано в сообщении.

Вечером 15 марта на Таганской, 91 обнаружили трупы мужчины и женщины, в квартире также были их двухлетний сын и трехмесячная дочка. Тревогу забили родственники, которые не могли дозвониться до близких.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительной версией смерти силовики считают отравление наркотиками.

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Дети, которых обнаружили в квартире с трупами мужчины и женщины, готовят к выписке из екатеринбургской больницы. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава Свердловской области. «После проведенного лечения мальчик выписан из больницы, его сестру врачи готовят к выписке. По решению органов опеки и попечительства дети будут переданы родственникам», — сказано в сообщении. Вечером 15 марта на Таганской, 91 обнаружили трупы мужчины и женщины, в квартире также были их двухлетний сын и трехмесячная дочка. Тревогу забили родственники, которые не могли дозвониться до близких. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительной версией смерти силовики считают отравление наркотиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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