Из больницы Екатеринбурга выписывают детей, найденных в квартире с трупами

Дети, которых обнаружили в квартире с трупами мужчины и женщины, готовят к выписке из екатеринбургской больницы. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава Свердловской области.
«После проведенного лечения мальчик выписан из больницы, его сестру врачи готовят к выписке. По решению органов опеки и попечительства дети будут переданы родственникам», — сказано в сообщении.
Вечером 15 марта на Таганской, 91 обнаружили трупы мужчины и женщины, в квартире также были их двухлетний сын и трехмесячная дочка. Тревогу забили родственники, которые не могли дозвониться до близких.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительной версией смерти силовики считают отравление наркотиками.
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