Из больницы Екатеринбурга выписывают детей, найденных в квартире с трупами

23 марта 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

По решению органов опеки и попечительства дети будут переданы родственникам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге нашли детей в квартире с мертвыми родителями Дети, которых обнаружили в квартире с трупами мужчины и женщины, готовят к выписке из екатеринбургской больницы. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава Свердловской области. «После проведенного лечения мальчик выписан из больницы, его сестру врачи готовят к выписке. По решению органов опеки и попечительства дети будут переданы родственникам», — сказано в сообщении. Вечером 15 марта на Таганской, 91 обнаружили трупы мужчины и женщины, в квартире также были их двухлетний сын и трехмесячная дочка. Тревогу забили родственники, которые не могли дозвониться до близких. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительной версией смерти силовики считают отравление наркотиками.

Дети, которых обнаружили в квартире с трупами мужчины и женщины, готовят к выписке из екатеринбургской больницы. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава Свердловской области. «После проведенного лечения мальчик выписан из больницы, его сестру врачи готовят к выписке. По решению органов опеки и попечительства дети будут переданы родственникам», — сказано в сообщении. Вечером 15 марта на Таганской, 91 обнаружили трупы мужчины и женщины, в квартире также были их двухлетний сын и трехмесячная дочка. Тревогу забили родственники, которые не могли дозвониться до близких. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Предварительной версией смерти силовики считают отравление наркотиками.