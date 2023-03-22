Курганский боец назвал потерю сослуживца самым тяжелым переживанием, которое он испытал на фронте Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский разведчик с позывным «Шор» считает, что самым тяжелым переживанием на фронте для него стала потеря боевого товарища. Об этом он сообщил в интервью военкору Владу Андрице.

«Самый большой стресс я испытал, когда потерял своего сослуживца. Он погиб после сброса БПЛА (беспилотник — прим. ред.). Эта потеря была самая сложная для на меня в зоне спецоперации. Я с ним очень сильно слился, наши характеры очень совпадали и мы хорошо друг друга понимали», — рассказал боец. Разведчик из Кургана добавил, что он совершил ошибку, когда сильно привязался к сослуживцу. По его словам, этого не стоит делать, чтобы было несложно переживать потери на передовой.

Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик из зоны СВО показал, какими уловками он выманивает снайперов ВСУ на фронте. Военнослужащий стреляет в их стороны из подствольного гранатомета и ждет, когда они выдадут свои позиции.

Специальная военная операция ВС РФ была объявлена 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. По словам главы государства, ее важными задачами являются демилитаризация и денацификация Украины.