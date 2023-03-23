Рыбак заявил, что смысл ехать на озеро Аргази есть
Рыбак из Миасса (Челябинская область) поймал на озере Аргази огромных щуку и судака за одну рыбалку. Фотографиями трофеев Юрий Маслов поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Смысл ехать есть! Аргази», — отметил Маслов.
Ранее сообщалось, что на Аргази два челябинца поймали огромных судаков. Рыбачить мужчины отправились на все выходные. Другой рыбак на том же озере выловил гигантского налима.
Огромную щуку Маслов выловил на озере Аргази
Мужчина выловил две трофейных рыбы за одну поездку
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