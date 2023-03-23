Рыбак заявил, что смысл ехать на озеро Аргази есть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рыбак из Миасса (Челябинская область) поймал на озере Аргази огромных щуку и судака за одну рыбалку. Фотографиями трофеев Юрий Маслов поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Смысл ехать есть! Аргази», — отметил Маслов.

Ранее сообщалось, что на Аргази два челябинца поймали огромных судаков. Рыбачить мужчины отправились на все выходные. Другой рыбак на том же озере выловил гигантского налима.

Огромную щуку Маслов выловил на озере Аргази фото: Юрий Маслов на своей странице в соцсети «ВКонтакте»