В Евросоюзе попросили Си Цзиньпина позвонить Зеленскому

23 марта 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

В Евросоюзе надеяться, что Си Цзиньпин обсудит с Владимиром Зеленским мирный план по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз рассчитывает, что председатель КНР Си Цзиньпин позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому в ближайшее время. Об этом рассказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. «Мы очень надеемся, что Си Цзиньпин позвонит Владимиру Зеленскому как можно скорее. Это важно потому, что Китай выступил с инициативой мирного плана [по Украине]», — подчеркнул Марк Рютте перед саммитом ЕС в Брюсселе. Трансляция велась на официальном сайте Еврокомиссии. Премьер уточнил, что в ЕС внимательно следили за минувшей встречей Си Цзиньпиа и президента РФ Владимира Путина. Рютте отметил, что план Китая по урегулированию конфликта на территории Украины имеет свои плюсы и минусы. Ранее в США призвали Си Цзиньпина поговорить с Зеленским. 20 марта председатель КНР приехал в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что главы стран не обсуждали в ходе встречи «формулу мира». Американские власти опасаются поддержки китайского плана урегулирования ситуации на Украине, сообщает RT. В МИД РФ подчеркнули, что Запад не сможет помешать сотрудничеству России и КНР, передает «Национальная служба новостей».

Евросоюз рассчитывает, что председатель КНР Си Цзиньпин позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому в ближайшее время. Об этом рассказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. «Мы очень надеемся, что Си Цзиньпин позвонит Владимиру Зеленскому как можно скорее. Это важно потому, что Китай выступил с инициативой мирного плана [по Украине]», — подчеркнул Марк Рютте перед саммитом ЕС в Брюсселе. Трансляция велась на официальном сайте Еврокомиссии. Премьер уточнил, что в ЕС внимательно следили за минувшей встречей Си Цзиньпиа и президента РФ Владимира Путина. Рютте отметил, что план Китая по урегулированию конфликта на территории Украины имеет свои плюсы и минусы. Ранее в США призвали Си Цзиньпина поговорить с Зеленским. 20 марта председатель КНР приехал в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что главы стран не обсуждали в ходе встречи «формулу мира». Американские власти опасаются поддержки китайского плана урегулирования ситуации на Украине, сообщает RT. В МИД РФ подчеркнули, что Запад не сможет помешать сотрудничеству России и КНР, передает «Национальная служба новостей».