13 марта 2023

США призвали Си Цзиньпина поговорить с Зеленским

© Служба новостей «URA.RU»
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Саммит G20, кнр, китай, си цзиньпин
США хотят, чтобы Си Цзиньпин услышал мнение Владимира Зеленского о ситуации вокруг Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США призывают лидера КНР Си Цзиньпина провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы Пекин услышал мнение Киева о ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы призывали председателя КНР Си Цзиньпина пойти на контакт с президентом Зеленским, поскольку считаем, что Китаю и его лидеру необходимо услышать непосредственно от Киева ее мнение о ситуации на Украине, а не только от России», — опубликовали обращение Джейка Салливана на сайте Белого дома.

По словам помощника президента США, Вашингтон на данный момент не может подтвердить информацию, опубликованную в газете The Wall Street Journal о том, что Си Цзиньпин рассчитывает провести онлайн-переговоры с Владимиром Зеленским после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет в Москве.

Ранее The Wall Street Journal сообщало, что глава КНР в ближайшее время может посетить Москву, где планирует встречу с президентом Путиным. По информации издания, Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с Владимиром Зеленским после того, как встретится с главой РФ.

Британское издание The Guardian сообщало, что в связи с «безграничными отношениями» лидеров России и Китая, США хотят разрушить союз президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. По мнению автора статьи, союз Путина и Си является образцовым, поэтому лидеров боятся. Сам Си Цзиньпин заявлял, что Китай намерен поддерживать сотрудничество с Россией в сфере энергетики. Тем самым влияние государств в мире будет расти, несмотря на агрессию других стран.

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США призывают лидера КНР Си Цзиньпина провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы Пекин услышал мнение Киева о ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы призывали председателя КНР Си Цзиньпина пойти на контакт с президентом Зеленским, поскольку считаем, что Китаю и его лидеру необходимо услышать непосредственно от Киева ее мнение о ситуации на Украине, а не только от России», — опубликовали обращение Джейка Салливана на сайте Белого дома. По словам помощника президента США, Вашингтон на данный момент не может подтвердить информацию, опубликованную в газете The Wall Street Journal о том, что Си Цзиньпин рассчитывает провести онлайн-переговоры с Владимиром Зеленским после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет в Москве. Ранее The Wall Street Journal сообщало, что глава КНР в ближайшее время может посетить Москву, где планирует встречу с президентом Путиным. По информации издания, Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с Владимиром Зеленским после того, как встретится с главой РФ. Британское издание The Guardian сообщало, что в связи с «безграничными отношениями» лидеров России и Китая, США хотят разрушить союз президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. По мнению автора статьи, союз Путина и Си является образцовым, поэтому лидеров боятся. Сам Си Цзиньпин заявлял, что Китай намерен поддерживать сотрудничество с Россией в сфере энергетики. Тем самым влияние государств в мире будет расти, несмотря на агрессию других стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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