США призвали Си Цзиньпина поговорить с Зеленским

14 марта 2023

США хотят, чтобы Си Цзиньпин услышал мнение Владимира Зеленского о ситуации вокруг Украины Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США призывают лидера КНР Си Цзиньпина провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы Пекин услышал мнение Киева о ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы призывали председателя КНР Си Цзиньпина пойти на контакт с президентом Зеленским, поскольку считаем, что Китаю и его лидеру необходимо услышать непосредственно от Киева ее мнение о ситуации на Украине, а не только от России», — опубликовали обращение Джейка Салливана на сайте Белого дома. По словам помощника президента США, Вашингтон на данный момент не может подтвердить информацию, опубликованную в газете The Wall Street Journal о том, что Си Цзиньпин рассчитывает провести онлайн-переговоры с Владимиром Зеленским после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет в Москве. Ранее The Wall Street Journal сообщало, что глава КНР в ближайшее время может посетить Москву, где планирует встречу с президентом Путиным. По информации издания, Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с Владимиром Зеленским после того, как встретится с главой РФ. Британское издание The Guardian сообщало, что в связи с «безграничными отношениями» лидеров России и Китая, США хотят разрушить союз президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. По мнению автора статьи, союз Путина и Си является образцовым, поэтому лидеров боятся. Сам Си Цзиньпин заявлял, что Китай намерен поддерживать сотрудничество с Россией в сфере энергетики. Тем самым влияние государств в мире будет расти, несмотря на агрессию других стран.

