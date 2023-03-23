Полковник раскрыл, как Россия может разгромить американскую разведку, работающую на ВСУ

Полковник Хатылев напомнил США о российском оружии, способном уничтожить спутники

24 марта 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Россия может вести наблюдение за американскими спутниками, сказал Сергей Хатылев Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У России есть оружие, способное уничтожать спутники США, которые предоставляют информацию Украине. Это система А-235 и С-500. Об этом в беседе с URA.RU заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ (2007—2009 год), полковник запаса Сергей Хатылев. «На сегодняшний день у нас есть [эшелонированная территориальная система противоракетной обороны А-235]„Нудоль“. Она может работать, в том числе, и по космическим объектам. У нас есть система С-500 (зенитный ракетный комплекс — прим. ред.), которая также может работать по космическим объектам, искусственным спутникам на высоте до 200 км. Это ближняя зона», — сказал Сергей Хатылев. Он подчеркнул, что пока Россия не может применить данное оружие против иностранных спутников. «Мы не объявляли войну Украине. Проводится спецоперация. Тем не менее блок НАТО во главе с Америкой оказывает помощь Украине и предоставляет разведывательную и прочую информацию с разными целями. Мы должны действовать в рамках закона. Допустим, направить ноту протеста, что они используют международное космическое пространство для этих целей. Просим прекратить. В ином случае будем применять меры. Это целый набор инструментов, как действовать в этой ситуации до начала применения силы. Мы ни юридически, никак по-другому не имеем права сбивать спутники, космические объекты и прочее. Наблюдать можем», — объяснил эксперт. На Украине действует отряд, специализирующийся на сбрасывании бомб и корректировке артиллерийского огня, цели для которого помогает определять спутник ЦРУ. Ранее военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов предлагал уничтожить спутники Starlink, чтобы лишить украинскую разведку данных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У России есть оружие, способное уничтожать спутники США, которые предоставляют информацию Украине. Это система А-235 и С-500. Об этом в беседе с URA.RU заявил экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ (2007—2009 год), полковник запаса Сергей Хатылев. «На сегодняшний день у нас есть [эшелонированная территориальная система противоракетной обороны А-235]„Нудоль“. Она может работать, в том числе, и по космическим объектам. У нас есть система С-500 (зенитный ракетный комплекс — прим. ред.), которая также может работать по космическим объектам, искусственным спутникам на высоте до 200 км. Это ближняя зона», — сказал Сергей Хатылев. Он подчеркнул, что пока Россия не может применить данное оружие против иностранных спутников. «Мы не объявляли войну Украине. Проводится спецоперация. Тем не менее блок НАТО во главе с Америкой оказывает помощь Украине и предоставляет разведывательную и прочую информацию с разными целями. Мы должны действовать в рамках закона. Допустим, направить ноту протеста, что они используют международное космическое пространство для этих целей. Просим прекратить. В ином случае будем применять меры. Это целый набор инструментов, как действовать в этой ситуации до начала применения силы. Мы ни юридически, никак по-другому не имеем права сбивать спутники, космические объекты и прочее. Наблюдать можем», — объяснил эксперт. На Украине действует отряд, специализирующийся на сбрасывании бомб и корректировке артиллерийского огня, цели для которого помогает определять спутник ЦРУ. Ранее военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов предлагал уничтожить спутники Starlink, чтобы лишить украинскую разведку данных.