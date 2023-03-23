Блинкен заявил о готовности к переговорам с Россией

США готовы к переговорам с Россией по разрешению украинского конфликта, если Москва пойдет навстречу. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Если мы увидим хоть какие-то признаки того, что Россия нацелена на конструктивную дипломатию, <…> мы набросимся на эту возможность [провести переговоры]», — сказал Энтони Блинкен во время слушаний в комитете по международным делам палаты представителей США. Трансляцию встречи проводил Foreign Affairs.
Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что украинский конфликт можно урегулировать при условии, если Киев согласится на серьезный разговор с Москвой. Слушания в сенате с участием Блинкена сорвались из-за активистки, которая призвала к переговорам с Россией, сообщает «Национальная служба новостей». Россия и Украина предпринимали попытки разрешить конфликт мирным путем, но переговоры ни к чему не привели.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
США готовы к переговорам с Россией по разрешению украинского конфликта, если Москва пойдет навстречу. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Если мы увидим хоть какие-то признаки того, что Россия нацелена на конструктивную дипломатию, <…> мы набросимся на эту возможность [провести переговоры]», — сказал Энтони Блинкен во время слушаний в комитете по международным делам палаты представителей США. Трансляцию встречи проводил Foreign Affairs. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что украинский конфликт можно урегулировать при условии, если Киев согласится на серьезный разговор с Москвой. Слушания в сенате с участием Блинкена сорвались из-за активистки, которая призвала к переговорам с Россией, сообщает «Национальная служба новостей». Россия и Украина предпринимали попытки разрешить конфликт мирным путем, но переговоры ни к чему не привели.