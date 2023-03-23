Сальвадорский политик: конфликт на Украине определит судьбу человечества

Конфликт на Украине даст возможность определить будущее человечества, так как США и Европа претендуют на доминирование в мире. Об этом заявил профессор Дагоберто Гутиеррес.
«США и Европа когда-нибудь поймут, что нельзя всегда жить за счет богатств других народов? Как это они делали всегда. Поймут ли, что пришел момент, когда страны должны научиться жить достойно, не воровать чужие богатства?» — заявил Гутиеррес РИА Новости.
По мнению политика, в результате конфликта на Украине будет решена судьба человечества, так как он является результатом конфронтации Востока и Запада. Также профессор уверен, что США ошибаются, пытаясь сделать Россию слугой.
Ранее США заявили о готовности к переговорам с Россией по разрешению украинского конфликта, если Москва пойдет навстречу. Прежде Россия и Украина предпринимали попытки разрешить конфликт мирным путем, но переговоры ни к чему не привели.
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