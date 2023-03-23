23 марта 2023

Производитель Jacobs будет продаваться в России под другим брендом

© Служба новостей «URA.RU»
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Фирма по обжарке кофе Ingresso. Екатеринбург, кофе, обжарка кофе
Кофе бренда Jacobs будут продавать под марками Monarch или Milicano Фото:
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Компания JDE Peet’s планирует продавать кофе бренда Jacobs в России под марками Monarch или Milicano. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

«Российское подразделение крупного поставщика кофе JDE Peet’s может отказаться от использования бренда Jacobs. <…> Кофе компании может продаваться под марками Monarch или Milicano», — сообщает «Коммерсант». Отмечается, что такое решение принято из-за ограничений на продвижение в РФ западных товаров.

Ряд государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Ранее другой производитель кофе-машин и кофейных капсул Nespresso сообщил о закрытии магазинов на территории России. Компания будет осуществлять свою деятельность посредством ритейлеров.

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Компания JDE Peet’s планирует продавать кофе бренда Jacobs в России под марками Monarch или Milicano. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. «Российское подразделение крупного поставщика кофе JDE Peet’s может отказаться от использования бренда Jacobs. <…> Кофе компании может продаваться под марками Monarch или Milicano», — сообщает «Коммерсант». Отмечается, что такое решение принято из-за ограничений на продвижение в РФ западных товаров. Ряд государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Ранее другой производитель кофе-машин и кофейных капсул Nespresso сообщил о закрытии магазинов на территории России. Компания будет осуществлять свою деятельность посредством ритейлеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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