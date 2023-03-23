Производитель Jacobs будет продаваться в России под другим брендом

24 марта 2023 в 05:41 Размер текста - 17 +

Кофе бренда Jacobs будут продавать под марками Monarch или Milicano Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания JDE Peet’s планирует продавать кофе бренда Jacobs в России под марками Monarch или Milicano. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. «Российское подразделение крупного поставщика кофе JDE Peet’s может отказаться от использования бренда Jacobs. <…> Кофе компании может продаваться под марками Monarch или Milicano», — сообщает « Коммерсант ». Отмечается, что такое решение принято из-за ограничений на продвижение в РФ западных товаров. Ряд государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Ранее другой производитель кофе-машин и кофейных капсул Nespresso сообщил о закрытии магазинов на территории России. Компания будет осуществлять свою деятельность посредством ритейлеров.

Компания JDE Peet’s планирует продавать кофе бренда Jacobs в России под марками Monarch или Milicano. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. «Российское подразделение крупного поставщика кофе JDE Peet’s может отказаться от использования бренда Jacobs. <…> Кофе компании может продаваться под марками Monarch или Milicano», — сообщает «Коммерсант». Отмечается, что такое решение принято из-за ограничений на продвижение в РФ западных товаров. Ряд государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Ранее другой производитель кофе-машин и кофейных капсул Nespresso сообщил о закрытии магазинов на территории России. Компания будет осуществлять свою деятельность посредством ритейлеров.