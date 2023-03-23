Производитель Jacobs будет продаваться в России под другим брендом

Компания JDE Peet’s планирует продавать кофе бренда Jacobs в России под марками Monarch или Milicano. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
«Российское подразделение крупного поставщика кофе JDE Peet’s может отказаться от использования бренда Jacobs. <…> Кофе компании может продаваться под марками Monarch или Milicano», — сообщает «
Ряд государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Ранее другой производитель кофе-машин и кофейных капсул Nespresso сообщил о закрытии магазинов на территории России. Компания будет осуществлять свою деятельность посредством ритейлеров.
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