Рогов: ВСУ в ближайшие дни начнут большое наступление в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают свои резервы и технику в Запорожскую область. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, в ближайшие дни украинские войска могут начать наступление.
«Боевики ВСУ стягивают дополнительные резервы и бронетехнику в район города Орехова на Запорожье. <…> Наступление может начаться уже в ближайшие дни, судя по темпам переброски и усилению группировки», — сказал Владимир Рогов РИА Новости. Он подчеркнул, что украинские бойцы попытаются сосредоточить «большой ударный кулак» в этом районе, чтобы прорваться через разведку.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению в регионе. Однако политик отметил, что у российской армии есть все необходимые ресурсы для отражения вражеской атаки, напоминает телеканал 360. Ранее ВС РФ успешно отразили украинскую атаку в Запорожье, пишет «Утро.ру».
В ходе спецоперации на Украине Россия освободила и присоединила новые регионы. Среди них ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
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