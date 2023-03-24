Рогов: ВСУ в ближайшие дни начнут большое наступление в Запорожской области

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, переправа, танк, ВСУ, stock
ВСУ стягивают резервы в Запорожье, заявил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают свои резервы и технику в Запорожскую область. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, в ближайшие дни украинские войска могут начать наступление.

«Боевики ВСУ стягивают дополнительные резервы и бронетехнику в район города Орехова на Запорожье. <…> Наступление может начаться уже в ближайшие дни, судя по темпам переброски и усилению группировки», — сказал Владимир Рогов РИА Новости. Он подчеркнул, что украинские бойцы попытаются сосредоточить «большой ударный кулак» в этом районе, чтобы прорваться через разведку.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению в регионе. Однако политик отметил, что у российской армии есть все необходимые ресурсы для отражения вражеской атаки, напоминает телеканал 360. Ранее ВС РФ успешно отразили украинскую атаку в Запорожье, пишет «Утро.ру».

В ходе спецоперации на Украине Россия освободила и присоединила новые регионы. Среди них ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают свои резервы и технику в Запорожскую область. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, в ближайшие дни украинские войска могут начать наступление. «Боевики ВСУ стягивают дополнительные резервы и бронетехнику в район города Орехова на Запорожье. <…> Наступление может начаться уже в ближайшие дни, судя по темпам переброски и усилению группировки», — сказал Владимир Рогов РИА Новости. Он подчеркнул, что украинские бойцы попытаются сосредоточить «большой ударный кулак» в этом районе, чтобы прорваться через разведку. Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению в регионе. Однако политик отметил, что у российской армии есть все необходимые ресурсы для отражения вражеской атаки, напоминает телеканал 360. Ранее ВС РФ успешно отразили украинскую атаку в Запорожье, пишет «Утро.ру». В ходе спецоперации на Украине Россия освободила и присоединила новые регионы. Среди них ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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