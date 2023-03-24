Глава МИД России: Запад начал соглашаться с Путиным

Лавров: Запад начал признавать формирование многополярности в мире

24 марта 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил о признании Западом идее о многополярном мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политики Запада начали признавать идею президента России Владимира Путина о несостоятельности однополярного мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, многие страны успешно способствуют формированию нового миропорядка. По словам главы МИД РФ, мировые центры в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке успешно демонстрируют себя в разных сферах, опираясь на культурную самобытность и государственный суверенитет. «Тем самым объективно способствуют формированию нового, более устойчивого, справедливого, демократичного полицентричного мироустройства. <…> Данную истину, кстати, начинают признавать, пусть и „сквозь зубы“, и некоторые политики на Западе», — сказал Сергей Лавров в колонке для журнала « Разведчик» . Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о несостоятельности идеи об однополярном мироустройстве. Он сказал, что мир движется к многополярности, и в нем возрождается конкуренция государств за сферы влияния. С идеей президента России согласились и читатели издания Daily Mail. Комментаторы заявили, что Путин говорит правду и мир действительно близок к новому миропорядку.

Политики Запада начали признавать идею президента России Владимира Путина о несостоятельности однополярного мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, многие страны успешно способствуют формированию нового миропорядка. По словам главы МИД РФ, мировые центры в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке успешно демонстрируют себя в разных сферах, опираясь на культурную самобытность и государственный суверенитет. «Тем самым объективно способствуют формированию нового, более устойчивого, справедливого, демократичного полицентричного мироустройства. <…> Данную истину, кстати, начинают признавать, пусть и „сквозь зубы“, и некоторые политики на Западе», — сказал Сергей Лавров в колонке для журнала «Разведчик». Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о несостоятельности идеи об однополярном мироустройстве. Он сказал, что мир движется к многополярности, и в нем возрождается конкуренция государств за сферы влияния. С идеей президента России согласились и читатели издания Daily Mail. Комментаторы заявили, что Путин говорит правду и мир действительно близок к новому миропорядку.