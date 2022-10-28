Американцы осознали неприятную правду в речи Путина

Американские читатели Daily Mail согласились с Путиным насчет конца однополярного мира

28 октября 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Читатели Daily Mail услышали в словах Путина неприятные истины касательно конца однополярного мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американские читатели Daily Mail услышали в словах президента России Владимира Путина неприятные истины касательно конца однополярного мира и растущих долгов США. Путин сообщил о неизбежности начала равноправного диалога Запада с Россией. «За риторикой Путина стоят неприятные истины. Однополярному миру приходит конец, поскольку это неестественный порядок. Даже региональные сверхдержавы начинают разваливаться, как это делал Рим, когда дело дошло до конфликта с Карфагеном. Затраты США на то, чтобы оставаться сверхдержавой, всегда росли, но теперь долги, возможно, выросли слишком сильно. Я думаю, что мы возвращаемся к многополярному миру», — поделился в комментариях JustAnotherVoice из США. Новость по теме Путин отверг ядерный удар по Украине и назвал пользу от спецоперации: главные заявления на «Валдае» Также другой американский комментатор Mypierre отметил, что «Путин — единственный, кто говорит правду». Он уточнил, что население его страны «убаюкивают ложным чувством безопасности», что правительство ничего не сделало кроме «воинственности и вливания непристойных сумм денег в горячую войну». «Соединенные Штаты потратили тридцать лет, когда мы могли превратить Россию в нашего прочного союзника после окончания холодной войны. Постоянная демонизация со стороны в основном демократов, правильно это или нет, поставила мир в большую опасность», — подытожил Saintintraining. В своем комментарии он отмечает, что «Штатам не обязательно любить Россию, достаточно ее просто уважать». Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», отметил, что миру предстоит самое непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Глава государства подчеркнул, что для выживания западной цивилизации необходима вся планета.

Американские читатели Daily Mail услышали в словах президента России Владимира Путина неприятные истины касательно конца однополярного мира и растущих долгов США. Путин сообщил о неизбежности начала равноправного диалога Запада с Россией. «За риторикой Путина стоят неприятные истины. Однополярному миру приходит конец, поскольку это неестественный порядок. Даже региональные сверхдержавы начинают разваливаться, как это делал Рим, когда дело дошло до конфликта с Карфагеном. Затраты США на то, чтобы оставаться сверхдержавой, всегда росли, но теперь долги, возможно, выросли слишком сильно. Я думаю, что мы возвращаемся к многополярному миру», — поделился в комментариях JustAnotherVoice из США. Также другой американский комментатор Mypierre отметил, что «Путин — единственный, кто говорит правду». Он уточнил, что население его страны «убаюкивают ложным чувством безопасности», что правительство ничего не сделало кроме «воинственности и вливания непристойных сумм денег в горячую войну». «Соединенные Штаты потратили тридцать лет, когда мы могли превратить Россию в нашего прочного союзника после окончания холодной войны. Постоянная демонизация со стороны в основном демократов, правильно это или нет, поставила мир в большую опасность», — подытожил Saintintraining. В своем комментарии он отмечает, что «Штатам не обязательно любить Россию, достаточно ее просто уважать». Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», отметил, что миру предстоит самое непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Глава государства подчеркнул, что для выживания западной цивилизации необходима вся планета.