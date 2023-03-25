Военный аналитик назвал условие, при котором Украина сможет создать угрозу РФ в небе

Аналитик Михайлов: французские и немецкие истребители опасны для РФ на спецоперации

25 марта 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Группировка ведущих самолетов США и Европы может создать опасность для России, отметил Александр Михайлов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Французские истребители Rafale, Mirage, американские F-16 и F-22, немецкие Tornado и шведские сверхзвуковых бомбардировщиков Saab способны представить в небе опасность для российской авиации. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Естественно, любой боевой самолет — это опасно даже в группировке. Если все вместе и Rafale, и Mirage, и Saab, F-16 и F-22, и Tornado взлетят в воздух на стороне Украины, то с ними придется бороться, сбивать. Они будут отстреливать боеприпасы», — объяснил Александр Михайлов. При этом военный аналитик отметил, что европейские самолеты могут позволить себе не все страны. «Визитные карточки оборонпрома для французов их военные истребители типа Rafale, Mirage. Saab — самолеты четвертого поколения шведского производства. Весьма дорогостоящие. Французские и шведские самолеты стоят около 100 млн долларов за штуку. Это очень дорого для бюджета какой ни возьми страны. Eurofighter Typhoon — визитная карточка совместного оборонно-промышленного комплекса Европы. Там тоже каждая машина по 80-90 млн евро. Поэтому я, честно говоря, не верю в том, что европейцы расчехлят свои арсеналы на военную авиацию [Украине]. То же самое касается истребителей американского производства F16, F22. США меньше всего заинтересованы, чтобы их самолет в первые же недели после поставок были сбиты нашей авиацией, нашими системами ПВО», — подчеркнул он. Собеседник агентства добавил, что в военно-техническом плане авиация Европы не может конкурировать с самолетами России. «Наши военные самолеты четвертого и пятого поколения превосходят европейскую военную авиацию. У нас есть Су-57. У них же еще нет самолета пятого поколения. Военно-технического превосходства у Европы над нами нет. Тем более, что наши системы ЗРК малой, средней, большой дальности поражают все типы военной авиации НАТО», — отметил Александр Михайлов. Ранее президент Украины назвал пять ключевых причин затягивания конфликта на Украине. В частности, Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в более современных самолетах, чем те, что поставила Европа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Французские истребители Rafale, Mirage, американские F-16 и F-22, немецкие Tornado и шведские сверхзвуковых бомбардировщиков Saab способны представить в небе опасность для российской авиации. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Естественно, любой боевой самолет — это опасно даже в группировке. Если все вместе и Rafale, и Mirage, и Saab, F-16 и F-22, и Tornado взлетят в воздух на стороне Украины, то с ними придется бороться, сбивать. Они будут отстреливать боеприпасы», — объяснил Александр Михайлов. При этом военный аналитик отметил, что европейские самолеты могут позволить себе не все страны. «Визитные карточки оборонпрома для французов их военные истребители типа Rafale, Mirage. Saab — самолеты четвертого поколения шведского производства. Весьма дорогостоящие. Французские и шведские самолеты стоят около 100 млн долларов за штуку. Это очень дорого для бюджета какой ни возьми страны. Eurofighter Typhoon — визитная карточка совместного оборонно-промышленного комплекса Европы. Там тоже каждая машина по 80-90 млн евро. Поэтому я, честно говоря, не верю в том, что европейцы расчехлят свои арсеналы на военную авиацию [Украине]. То же самое касается истребителей американского производства F16, F22. США меньше всего заинтересованы, чтобы их самолет в первые же недели после поставок были сбиты нашей авиацией, нашими системами ПВО», — подчеркнул он. Собеседник агентства добавил, что в военно-техническом плане авиация Европы не может конкурировать с самолетами России. «Наши военные самолеты четвертого и пятого поколения превосходят европейскую военную авиацию. У нас есть Су-57. У них же еще нет самолета пятого поколения. Военно-технического превосходства у Европы над нами нет. Тем более, что наши системы ЗРК малой, средней, большой дальности поражают все типы военной авиации НАТО», — отметил Александр Михайлов. Ранее президент Украины назвал пять ключевых причин затягивания конфликта на Украине. В частности, Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в более современных самолетах, чем те, что поставила Европа.