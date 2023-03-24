Макрон и Боррель захотели съездить в Пекин после визита Цзиньпина в РФ 24 марта 2023 в 19:03 Размер текста - 17 + Жозеп Боррель планирует посетить Китай в середине апреля Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эммануэль Макрон и глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель планируют посетить Китай, вскоре после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Эммануэль Макрон предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен совместно совершить визит в Пекин. «Я предложил Урсуле фон дер Ляйен сопровождать меня в ходе моего визита в Китай», — заявил Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС. Трансляция мероприятия велась в социальной сети Twitter . Также стало известно, что Жозеп Боррель планирует свой визит в Пекин в середине апреля, передает РИА Новости. Ранее лидер КНР три дня пробыл в Москве, где встретился с президентом Путиным. В ходе переговоров лидеры подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. В свою очередь, главы МИД Франции и Китая Катрин Колонна и Цинь Ган обсудили сложившиеся отношения между двумя странами, а также ситуацию на Украине, пишет «Национальная служба новостей». Президент Франции Эммануэль Макрон и глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель планируют посетить Китай, вскоре после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Эммануэль Макрон предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен совместно совершить визит в Пекин. «Я предложил Урсуле фон дер Ляйен сопровождать меня в ходе моего визита в Китай», — заявил Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС. Трансляция мероприятия велась в социальной сети Twitter. Также стало известно, что Жозеп Боррель планирует свой визит в Пекин в середине апреля, передает РИА Новости. Ранее лидер КНР три дня пробыл в Москве, где встретился с президентом Путиным. В ходе переговоров лидеры подписали два договора о сотрудничестве до 2030 года. В свою очередь, главы МИД Франции и Китая Катрин Колонна и Цинь Ган обсудили сложившиеся отношения между двумя странами, а также ситуацию на Украине, пишет «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям