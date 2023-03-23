23 марта 2023

Сербский политолог: применение боеприпасов с обедненным ураном приводят к раковым опухолям

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Боеприпасы с обедненным ураном являются причиной роста онкологических заболеваний Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боеприпасы с обедненным ураном являются причиной раковых опухолей. Об этом заявил сербский политолог Стеван Гайич.

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«До 2021 года 384 солдата умерли от рака, лечились 7,8 тыс. В Италии это дошло до судов. Судьи установили прямую связь между бомбардировками и заболеванием их солдат», — рассказал Гайич в беседе с «Известиями».

Он привел в пример албанцев, тысячи из которых уже умерли через годы после бомбардировок Югославии в 1999 году со стороны НАТО. «Просто потому, что они живут в среде, которая контаминирована обедненным ураном», — сказал специалист.

Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что страна передаст для украинских военнослужащих танковые снаряды с обедненным ураном. По мнению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, применение такого типа снарядов не представляет угрозу распространения радиации. По его словам, применение боеприпасов с обедненным ядерным компонентом не означают использование ядерного оружия на Украине, передает RT. Такие боеприпасы войска НАТО применяли на территории бывшей Югославии. Известно, что всей Европе проходили судебные процессы, в результате которых солдаты, взаимодействовавшие с боеприпасами, получили компенсации.

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Боеприпасы с обедненным ураном являются причиной раковых опухолей. Об этом заявил сербский политолог Стеван Гайич. «До 2021 года 384 солдата умерли от рака, лечились 7,8 тыс. В Италии это дошло до судов. Судьи установили прямую связь между бомбардировками и заболеванием их солдат», — рассказал Гайич в беседе с «Известиями». Он привел в пример албанцев, тысячи из которых уже умерли через годы после бомбардировок Югославии в 1999 году со стороны НАТО. «Просто потому, что они живут в среде, которая контаминирована обедненным ураном», — сказал специалист. Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что страна передаст для украинских военнослужащих танковые снаряды с обедненным ураном. По мнению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, применение такого типа снарядов не представляет угрозу распространения радиации. По его словам, применение боеприпасов с обедненным ядерным компонентом не означают использование ядерного оружия на Украине, передает RT. Такие боеприпасы войска НАТО применяли на территории бывшей Югославии. Известно, что всей Европе проходили судебные процессы, в результате которых солдаты, взаимодействовавшие с боеприпасами, получили компенсации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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