Сербский политолог: применение боеприпасов с обедненным ураном приводят к раковым опухолям

24 марта 2023 в 00:46 Размер текста - 17 +

Боеприпасы с обедненным ураном являются причиной роста онкологических заболеваний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боеприпасы с обедненным ураном являются причиной раковых опухолей. Об этом заявил сербский политолог Стеван Гайич. Новость по теме Как устроены и чем опасны снаряды с обедненным ураном «До 2021 года 384 солдата умерли от рака, лечились 7,8 тыс. В Италии это дошло до судов. Судьи установили прямую связь между бомбардировками и заболеванием их солдат», — рассказал Гайич в беседе с «Известиями». Он привел в пример албанцев, тысячи из которых уже умерли через годы после бомбардировок Югославии в 1999 году со стороны НАТО. «Просто потому, что они живут в среде, которая контаминирована обедненным ураном», — сказал специалист. Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что страна передаст для украинских военнослужащих танковые снаряды с обедненным ураном. По мнению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, применение такого типа снарядов не представляет угрозу распространения радиации. По его словам, применение боеприпасов с обедненным ядерным компонентом не означают использование ядерного оружия на Украине, передает RT. Такие боеприпасы войска НАТО применяли на территории бывшей Югославии. Известно, что всей Европе проходили судебные процессы , в результате которых солдаты, взаимодействовавшие с боеприпасами, получили компенсации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боеприпасы с обедненным ураном являются причиной раковых опухолей. Об этом заявил сербский политолог Стеван Гайич. «До 2021 года 384 солдата умерли от рака, лечились 7,8 тыс. В Италии это дошло до судов. Судьи установили прямую связь между бомбардировками и заболеванием их солдат», — рассказал Гайич в беседе с «Известиями». Он привел в пример албанцев, тысячи из которых уже умерли через годы после бомбардировок Югославии в 1999 году со стороны НАТО. «Просто потому, что они живут в среде, которая контаминирована обедненным ураном», — сказал специалист. Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что страна передаст для украинских военнослужащих танковые снаряды с обедненным ураном. По мнению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, применение такого типа снарядов не представляет угрозу распространения радиации. По его словам, применение боеприпасов с обедненным ядерным компонентом не означают использование ядерного оружия на Украине, передает RT. Такие боеприпасы войска НАТО применяли на территории бывшей Югославии. Известно, что всей Европе проходили судебные процессы, в результате которых солдаты, взаимодействовавшие с боеприпасами, получили компенсации.