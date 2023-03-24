Челябинские волонтеры отправили в зону спецоперации стиральную машину

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Военнослужащим доставят стиральную машину в зону СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры из Миасса (Челябинская область) отправили стиральную машину для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Состоялась очередная большая отправка партии гуманитарной помощи нашим ребятам на передовой, в нашу родную 90-ю Чебаркульскую танковую дивизию. Наши волонтеры трудились ежедневно, упаковывая все, включая генераторы, бензопилы, пленку для блиндажей и даже стиральную машину», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры выражают благодарность храму Архангела Михаила (поселок Тургояк), храму Благовещения (поселок Динамо), которые собрали для бойцов медикаменты. Помогали с погрузкой посылок миасские школьники и представители Союза десантников России.

Ранее волонтеры из Магнитогорска сообщали, что военнослужащим на фронте нужны стильные машинки «Малютка», «Фея». Их устанавливают в помывочных комнатах, чтобы бойцы имели возможность стирать нижнее белье.

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Волонтеры из Миасса (Челябинская область) отправили стиральную машину для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Об этом они сообщили в соцсетях. «Состоялась очередная большая отправка партии гуманитарной помощи нашим ребятам на передовой, в нашу родную 90-ю Чебаркульскую танковую дивизию. Наши волонтеры трудились ежедневно, упаковывая все, включая генераторы, бензопилы, пленку для блиндажей и даже стиральную машину», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры выражают благодарность храму Архангела Михаила (поселок Тургояк), храму Благовещения (поселок Динамо), которые собрали для бойцов медикаменты. Помогали с погрузкой посылок миасские школьники и представители Союза десантников России. Ранее волонтеры из Магнитогорска сообщали, что военнослужащим на фронте нужны стильные машинки «Малютка», «Фея». Их устанавливают в помывочных комнатах, чтобы бойцы имели возможность стирать нижнее белье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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