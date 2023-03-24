В свердловском селе продлили карантин из-за опасной болезни

В селе Полевского Косой Брод продлили карантин из-за бешенства у дикой лисы

В селе Косой Брод продлили карантин до 20 мая (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Полевского Косой Брод (Свердловская область) продлили карантин до 20 мая из-за очередного выявленного бешенства у дикой лисы, сообщили в администрации города. Ранее село закрывали на карантин до 17 марта.

«Карантин продлится на всей территории села Косой Брод до 20 мая. Выявлен очередной случай бешенства у дикой лисы», — пишет пресс-служба Полевского в соцсети «ВКонтакте».

Лисица проникла на территорию одного садового участка и напала на собаку. Затем тушу дикого животного отправили на исследование, где и подтвердилось наличие вируса бешенства в крови лисы.

С начала 2023 года в Полевском случай бешенства был выявлен уже в пятый раз. Ранее до 10 апреля закрыли СНТ «Медик», а микрорайон Зеленый Бор-1 отправили на карантин до 5 мая.