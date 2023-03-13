Байдена обвинили в формировании альянса РФ с КНР

Трамп: благодаря Байдену Россия и Китай создали большой и красивый альянс

14 марта 2023 в 05:56 Размер текста - 17 +

Байден своей политикой привел к формированию альянса России и Китая, считает Трамп Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден своей внешней политикой привел к формированию альянса России и Китая. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Айова. «Администрация Байдена толкнула Россию прямо в руки Китая. Это неприемлемо. Когда ребенок учит историю, он узнает, что вы никогда не захотите, чтобы Россия и Китай были вместе и оформили альянс. Байден сделал именно это. У них теперь большой красивый альянс», — сказал Трамп на митинге своих сторонников в штате Айова, его слова приводит ТАСС. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Несмотря на то, что Запад ввел санкции в отношении России, Си Цзиньпин заявлял, что Китай намерен поддерживать сотрудничество с Россией в различных сферах. По его словам, таким образом будет расти влияние двух государств. Дональд Трамп заявлял, что при определенном раскладе часть территории Украины могла бы перейти под контроль России, пишет Daily Beast. Также экс-президент США пообещал решить конфликт на Украине в течение суток. По мнению американского политика, это может произойти в случае его переизбрания на пост президента, сообщал телеканал Fox News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден своей внешней политикой привел к формированию альянса России и Китая. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Айова. «Администрация Байдена толкнула Россию прямо в руки Китая. Это неприемлемо. Когда ребенок учит историю, он узнает, что вы никогда не захотите, чтобы Россия и Китай были вместе и оформили альянс. Байден сделал именно это. У них теперь большой красивый альянс», — сказал Трамп на митинге своих сторонников в штате Айова, его слова приводит ТАСС. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Несмотря на то, что Запад ввел санкции в отношении России, Си Цзиньпин заявлял, что Китай намерен поддерживать сотрудничество с Россией в различных сферах. По его словам, таким образом будет расти влияние двух государств. Дональд Трамп заявлял, что при определенном раскладе часть территории Украины могла бы перейти под контроль России, пишет Daily Beast. Также экс-президент США пообещал решить конфликт на Украине в течение суток. По мнению американского политика, это может произойти в случае его переизбрания на пост президента, сообщал телеканал Fox News.