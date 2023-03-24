24 марта 2023

Медведев разнес Fan ID после инцидента с младенцем в Екатеринбурге

Медведев возмутился инцидентом с екатеринбуржцем, которого не пустили на матч из-за отсутствия Fan ID у младенца
© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Медведев считает, что необходимо корректировать Fan ID Фото:

Дмитрий Медведев назвал издевательством случай, когда семью не пустили на матч ФК «Урал» из-за отсутствия Fan ID у грудного младенца. Об этом зампредседателя Совета Безопасности РФ рассказал на встрече с представителями российских СМИ.

«Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идет об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы. Недавно читал о том, что на футбольный матч не пустили семью, потому что у семимесячного ребенка не было Fan ID. Ну слушайте, это же издевательство», — прокомментировал Медведев.

Также политик отметил необходимость внесения изменений в текущие правила действия Fan ID. «Нужно как минимум тогда корректировать эти правила», — добавил Медведев.

Ранее URA.RU сообщало об инциденте с недопуском на матч ФК «Урал» мужчины из-за того, что у его семимесячного младенца отсутствовал Fan ID. Мужчина оформил себе и членам семьи, жене и двум дочерям — четырех и пяти лет, Fan ID, но не подумал, что данный пропуск понадобится и младенцу. Позже стало известно, что семью все-таки пропустили на стадион, но стюард это сделал на свой страх и риск, тем не менее, нарушив правила.

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Дмитрий Медведев назвал издевательством случай, когда семью не пустили на матч ФК «Урал» из-за отсутствия Fan ID у грудного младенца. Об этом зампредседателя Совета Безопасности РФ рассказал на встрече с представителями российских СМИ. «Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идет об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы. Недавно читал о том, что на футбольный матч не пустили семью, потому что у семимесячного ребенка не было Fan ID. Ну слушайте, это же издевательство», — прокомментировал Медведев. Также политик отметил необходимость внесения изменений в текущие правила действия Fan ID. «Нужно как минимум тогда корректировать эти правила», — добавил Медведев. Ранее URA.RU сообщало об инциденте с недопуском на матч ФК «Урал» мужчины из-за того, что у его семимесячного младенца отсутствовал Fan ID. Мужчина оформил себе и членам семьи, жене и двум дочерям — четырех и пяти лет, Fan ID, но не подумал, что данный пропуск понадобится и младенцу. Позже стало известно, что семью все-таки пропустили на стадион, но стюард это сделал на свой страх и риск, тем не менее, нарушив правила.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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