Медведев разнес Fan ID после инцидента с младенцем в Екатеринбурге

Дмитрий Медведев назвал издевательством случай, когда семью не пустили на матч ФК «Урал» из-за отсутствия Fan ID у грудного младенца. Об этом зампредседателя Совета Безопасности РФ рассказал на встрече с представителями российских СМИ.
«Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идет об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы. Недавно читал о том, что на футбольный матч не пустили семью, потому что у семимесячного ребенка не было Fan ID. Ну слушайте, это же издевательство», — прокомментировал Медведев.
Также политик отметил необходимость внесения изменений в текущие правила действия Fan ID. «Нужно как минимум тогда корректировать эти правила», — добавил Медведев.
Ранее URA.RU сообщало об инциденте с недопуском на матч ФК «Урал» мужчины из-за того, что у его семимесячного младенца отсутствовал Fan ID. Мужчина оформил себе и членам семьи, жене и двум дочерям — четырех и пяти лет, Fan ID, но не подумал, что данный пропуск понадобится и младенцу. Позже стало известно, что семью все-таки пропустили на стадион, но стюард это сделал на свой страх и риск, тем не менее, нарушив правила.
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